Camilo Ugo Carabelli se consagró bicampeón del Challenger de Rosario

En la final, Camilo Ugo Carabelli se impuso con mucha comodidad ante Román Burruchaga por 6-2 y 6-3

9 de febrero 2026 · 12:11hs
Camilo Ugo Carabelli se consagró bicampeón del Challenger de Rosario.

Camilo Ugo Carabelli se consagró bicampeón del Challenger de Rosario.

Camilo Ugo Carabelli, primer preclasificado, obtuvo este domingo por segunda año consecutivo el Challenger de tenis de Rosario, al vencer en la final a su compatriota Román Andrés Burruchaga por 6-2 y 6-3, en el certamen que marcó la antesala del Argentina Open, ATP 250de Buenos Aires, que se jugará desde el lunes 9 de febrero en las instalaciones del Buenos Aires Lawn Tennis Club.

Carabelli bicampeón en el Challenger de Rosario

El porteño Camilo Ugo Carabelli, situado en el puesto 48 de ranking mundial de la ATP, coronó una semana muy buena, para quedarse con autoridad y merecimiento con el Challenger rosarino, al superar en el partido decisivo a Román Andrés Burruchaga (118), también nacido en la Ciudad de Buenos Aires, al cabo de 1 hora y 40 minutos de juego.

De este modo, Ugo Carabelli confirmó su favoritismo en el certamen rosarino y conquistó de manera brillante el torneo que lo tuvo como ganador por dos años consecutivos.

El torneo sirvió de preparación para ambos jugadores para el Argentina Open, ATP 250 que se iniciará este lunes en el Buenos Aires Lawn Tennis.

El Challenger de Rosario, se llevó a cabo sobre canchas de superficie de polvo de ladrillo en las instalaciones del Jockey Club de esa ciudad santafesina y repartió un total de 225.000 dólares en premios.

