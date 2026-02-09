Uno Santa Fe | Ovación | Colón

Colón sufrió una dura derrota jugando en condición de local

En el gimnasio Roque Otrino, Colón cayó ante Estudiantes de Tucumán por 85-66, sumando su segunda caída al hilo

9 de febrero 2026 · 11:49hs
Colón perdió como local ante Estudiantes de Tucumán.

En el Roque Otrino, Estudiantes de Tucumán (11-9) se recuperó del revés sufrido en Gálvez, al vencer a Colón (6-13) por 85 a 66 por la Conferencia Norte de la Liga Argentina.

Salvo el primer cuarto, el dueño de casa esta vez jamás pudo frenar el dominio interior de su rival, que se sintió cómodo allí, pero también encontró soluciones corriendo y convirtiendo a distancia.

Con ocho manos anotadores, cinco jugadores en doble dígito, pasando bien la bola (20 asistencias) y ganando la lucha aérea (44-36), la Cebra también neutralizó a Bautista Fernández y Hans Feder Ponce. Más allá de la ausencia de González, el conjunto de Spies no pudo contrarrestar la superioridad de su rival.

En esta lucha del fondo, las buenas noticias llegaron desde Córdoba y Mendoza, con los reveses de Huracán (LH) (6-14) ante Rivadavia (10-12) por 84 a 83 y Fusión Riojana (7-14) ante Barrio Parque (13-7) por 89 a 68.

Síntesis

Colón 66: Joaquín Fernández 5, Bautista Fernández 5, Juan Lozano 5, Hans Feder Ponce 19, Andrés Jaimes 5 (FI) Santiago Costa 12, Estanislao Crespi 4, Franco Mierke 4, Juan Aldaz 7, Thiago Chemez 0, Juan Orona 0, Bruno Santillán 0. DT: Leandro Spies.

Estudiantes (T) 85: Santiago Capelli 12, Elías Cave 16, Juan Rodríguez 13, Joseph Hampton 11, Javier Bollo 16 (FI) Lorenzo Benay 4, Marco Ceppo 0, Federico Pedano 6, Matías Bichara 7, Patricio Aranda 0. DT: Fabrizio Espósito.

Parciales: 15-21, 34-48 y 48-71.

Árbitros: Ariel Rosas y Matías Sotelo.

Cancha: Roque Otrino.

