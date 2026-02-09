Brian Fernández inicia una nueva etapa en Fénix: "Batallo todos los días"

El delantero Brian Fernández sigue su carrera en el club de la segunda división de Uruguay luego de su breve paso por Talleres de Remedios de Escalada

Luego de un breve paso por Talleres de Remedios de Escalada -donde marcó un gol en cuatro partidos-, Brian Fernández volvió a cambiar de aire. El atacante argentino es refuerzo de Fénix , equipo de la Segunda División de Uruguay, con el objetivo de continuar su carrera futbolística mientras sostiene una lucha personal contra as adicciones que él mismo define como diaria y profunda: “Es algo con lo que batallo todos los días”.

En diálogo con El País, se mostró reflexivo y sincero al describir su presente, lejos de los flashes y del ruido que supo rodearlo. “Hoy levanto el celular y estoy contento de saber que tengo un mensaje de mi mamá, de mi hermana, mi hermano, mi hijo y de mi familia”, contó. Y marcó un contraste con su pasado reciente: “Antes levantaba el teléfono y tenía 100 mensajes, hoy en día tengo los justos y necesarios, que son de la gente que estuvo conmigo”.

En esa misma línea, explicó una decisión personal que busca sostener en el tiempo: “Declaré que va a ser así mi celular, declaré que va a ser así mi vida, y así la voy a sostener. Y es difícil porque es lo que más me costó en mi vida: sostener las cosas”.

El delantero también fue claro al referirse a ciertos vínculos que decidió dejar atrás. “Hay mensajes que vos los leés y son buenos, pero vienen con otras intenciones, con un as debajo del ala, entonces prefiero evitarlo”, explicó. En contrapartida, destacó el acompañamiento cotidiano que encuentra hoy en su entorno más cercano: “Tengo a mis compañeros que me preguntan cómo estoy, si me levanté bien, me esperan para tomar mate y está buenísimo”.

Tras hacerse oficial su llegada a Fénix, Fernández valoró especialmente el respaldo del entrenador Sebastián Boni, a quien describió con afecto. “Es un crack. Me dijo: ‘Vas a renacer, ese es tu club, por algo es Fénix, es el Ave Fénix. Yo voy a estar a tu lado, no te voy a dejar solo’”, recordó. Y agregó: “Desde el primer día que me habló de esa manera hasta hoy lo seguimos manteniendo. Tenemos una relación re linda”.

Sobre su proceso personal, evitó frases hechas pero fue contundente. “No sé si es un día a la vez, sino que está en uno lo que quiere hacer en el día. Sinceramente, es un proceso largo, muy largo, y lo voy superando día a día”, afirmó.

Por último, Fernández defendió la elección del club y relativizó las miradas externas sobre su nuevo destino. “No te creas que Fénix es un equipo chico. Eso lo deben tomar por cómo es el estadio o la gente que va. Adentro es gigante”, sostuvo. Y cerró con una definición que resume su momento: “Yo quiero terminar mi carrera. Para hacerlo, es esto. Prefiero estar en un club así que en uno de Primera División que adentro tenga mierda, en un buen sentido”

El recorrido de Fernández en el fútbol estuvo marcado por altibajos desde 2016, cuando dio positivo en un control antidoping en Racing y fue suspendido por un año y medio. Luego pasó por Sarmiento, Metz, Unión La Calera y Necaxa, antes de llegar a Portland Timbers, donde incluso ingresó a un programa de tratamiento, aunque su contrato fue rescindido a los pocos meses.

De regreso en Argentina, tuvo pasos intermitentes por Colón, Ferro, Deportivo Madryn y Almirante Brown. En este último club logró mayor continuidad: disputó 27 partidos, convirtió cinco goles y enfrentó a Boca por la Copa Argentina. Tras un paso fallido por Talleres (RE), ahora apuesta por un nuevo comienzo en Uruguay.