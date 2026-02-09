Uno Santa Fe | Ovación | Argentina Open

Arranca el Argentina Open: horarios y cruces del lunes

Este lunes comienza una nueva edición del ATP 250 de Buenos Aires, que se extenderá hasta el próximo domingo

9 de febrero 2026 · 11:59hs
Tomás Etcheverry debutará este lunes en el Argentina Open.

Tomás Etcheverry debutará este lunes en el Argentina Open.

Este lunes inicia el Argentina Open. El tradicional torneo de categoría 250 que se realiza en el Lawn Tenis de Buenos Aires abrirá el telón con cuatro partidos de la primera ronda. El certamen tendrá la participación de 12 argentinos en el cuadro principal y se extenderá hasta el próximo domingo, cuando se conocerá al campeón.

Los partidos de este lunes en el Argentina Open

La jornada comenzará a las 13, con el duelo entre el bosnio Damir Dzumhur (62°) y el boliviano Hugo Dellien (167°), proveniente de la Qualy. A continuación, no antes de las 14:30, saltarán a la cancha el argentino Lautaro Midón (231°), que tendrá su debut absoluto en el torneo, y el español Pedro Martínez (94°).

En el tercer turno, alrededor de las 18:30, Tomás Etcheverry (54°) comenzará su camino ante el italiano Andrea Pelegrino (145°). La primer jornada se cerrará a las 20, con el choque entre el argentino Alex Barrena (180°), que recibió una Wild Card por parte del torneo, y el checo Vit Kopriva (95°).

El certamen inicia en 16avos de final, pero los cuatro mejores preclasificados esperan en octavos de final: Francisco Cerúndolo (19°), Luciano Darderi (24°), el brasileño y campeón defensor Joao Fonseca (34°) y Sebastián Báez (35°).

La mejor raqueta nacional iniciará su camino ante el vencedor de Dzumhur y Dellien. Darderi debutará contra el triunfador de Garín vs. Barrios Vera. Por otro lado, Fonseca jugará en octavos frente al ganador de Díaz Acosta y Tabilo y Báez enfrentará a Buse o Passaro.

El torneo se podrá seguir a través de la pantalla de TyC Sports. Además, todos los partidos del Argentina Open se llevarán a cabo en el Court Guillermo Vilas.

En los últimos días, el certamen tuvo bajas de renombre. Lorenzo Musetti (5°), el único top ten que diría presente, finalmente se ausentó por su lesión en el partido frente a Novak Djokovic en el Australian Open. El francés Gael Monfils también se excluyó del torneo por un virus estomacal.

Argentina Open lunes cruces
