Julián Álvarez, en el centro de la campaña presidencial del Barcelona

En España aseguran que al menos uno de los candidatos a la presidencia de Barcelona ya contactó al entorno del delantero argentino

La carrera por la presidencia del Barcelona empezó a calentarse antes de llegar a las urnas. A pocas semanas de las elecciones previstas para el 15 de marzo, en España surgió un nombre propio que promete meterse de lleno en la campaña: Julián Álvarez. Según reveló el diario MARCA, al menos uno de los candidatos ya se comunicó con el entorno del delantero para tentarlo como refuerzo estelar del próximo verano.

La posibilidad de presentar a un futbolista de la jerarquía de Julián como bandera electoral aparece como una jugada fuerte en un escenario político que se anticipa movido. Con la continuidad de Joan Laporta en duda, los aspirantes al sillón presidencial buscan diferenciarse y ganar respaldo con promesas deportivas de peso.

El interés por el argentino también se explica por una necesidad futbolística concreta. Con la probable salida de Robert Lewandowski, el Barcelona quedaría con Ferran Torres como única referencia ofensiva, por lo que la llegada de un delantero de primer nivel se vuelve prioritaria en la planificación del próximo proyecto deportivo.

En paralelo, la situación de Julián en el Atlético de Madrid atraviesa un momento delicado. Si bien se mantiene como titular, en esta temporada no logró la regularidad goleadora esperada y su influencia ofensiva disminuyó en comparación con etapas anteriores. El club colchonero realizó una inversión importante para incorporarlo desde el Manchester City y no facilitará una salida, aunque desde el entorno del jugador no descartan escuchar propuestas.

En ese contexto, el Barcelona confía en que el peso del proyecto deportivo y el atractivo del club puedan ser argumentos determinantes para seducir al delantero. Con una campaña electoral en pleno desarrollo y un mercado de pases que asoma clave, todo indica que el nombre de Julián Álvarez será uno de los más mencionados en las próximas semanas en el universo blaugrana.