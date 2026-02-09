Se disputó la última fecha de la fase de grupos de la Copa Federación

El Quillá, Sportivo Guadalupe y Ciclón Racing lograron el pesaje a dieciseisavos de final de la Copa Federación. Ateneo Inmaculada perdió y quedó eliminado

Victoria de El Quillá sobre San Lorenzo por 4 a 2 en la Copa Federación.

Tal como estaba previsto se terminó la Fase de Grupos de la Copa Federación en su edición masculina y en esa conclusión fueron Guadalupe, El Quillá y Ciclón Racing los que con sus victorias sellaron su pasaje a los Dieciseisavos de Final. El cuadro colegial cayó en Esperanza y se despidió del certamen provincial. La Federación Santafesina sorteará los cruces en el inicio de esta semana.

Por la Zona 4 Sportivo Guadalupe le ganó 2 a 0 a Sportivo y Recreativo Videla en el Eladio Romeo Rosso. Los goles del equipo de Adalberto Tobaldo llegaron por Esteban Sanguinetti y el ex Los Piratitas Emanuel Ojeda.

En el otro encuentro del grupo, en el Malvinas Argentinas de Gálvez, Ciclón Racing se impuso por 3 a 1 ante el anfitrión Barrio Oeste. Los tantos para el conjunto comandado por Carlos García fueron de tres de las incorporaciones: Laureano Troncoso, Ian Medrano y Maximiliano Franco.

El Lagunero se quedó con el primer puesto mientras que el azul y oro -por tener menos goles a favor- obtuvo la segunda colocación, ambos terminaron con 7 unidades.

Por la Zona 5, en el estadio Mauricio Martínez, Náutico El Quillá le ganó un partidazo a San Lorenzo de Esperanza por 4 a 2. Gastón Losa, Leandro Puig en dos oportunidades y Nicolás Cometto fueron los autores de los goles para la institución que dirige técnicamente Martín Mazzoni.

image Con garra y pasión Sportivo Guadalupe a Sportivo Videla por 2 a 0 en el Eladio Rosso. foto gentileza Ema Ávalos.

En contrapartida, Ateneo Inmaculada fue hasta el estadio Ermelindo Oclides Dutruel para medirse ante Sportivo del Norte que venía último en el grupo con una sola unidad. Fue triunfo de los esperancinos por 4 a 0 y de ese modo el elenco de Agustín Oliver se despide de la competencia en la primera ronda.

El Tiburón avanzó a Dieciseisavos de Final en la primera colocación tras vencer al que venía como líder y habiendo sumado 6 puntos. San Lorenzo hasta la fecha anterior estaba adentro pero Norte lo alcanzó en puntos y lo superó en diferencia de goles, logrando el pasaje a la siguiente ronda por ser uno de los seis mejores segundos.

Copa Federación

-Resultados Zona 4.

Ciclón Racing 3 (Laureano Troncoso, Ian Medrano y Maximiliano Franco

Expulsado: Lautaro Ibarra (CR)

Sportivo Guadalupe 2 (Sanguinetti- Ojeda) - Recreativo Videla 0

-Resultados Zona 5.

El Quillá 4 (Losa- Puig 2- Cometto)- San Lorenzo 2 (Gallego- Cargou)

Sportivo del Norte 4 (Ortiz- Hillman 2- Geambeau)- Ateneo 0

-Posiciones Zona 4: Ciclón Racing y Sportivo Guadalupe 7, Barrio Oeste de Gálvez y Sportivo Videla 1.

-Posiciones Zona 5: Náutico El Quillá 6, Sportivo del Norte (Esperanza) y San Lorenzo (Esperanza) 4; Ateneo Inmaculada 3.