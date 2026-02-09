Gimnasia y Esgrima y Villa Dora cerraron un gran fin de semana

En el cierre de la sexta fecha de la Liga Nacional Masculina, Gimnasia y Esgrima se impuso a Ferro, y Villa Dora a Lafinur de San Luis en sets corridos

Se bajó el telón del sexto weekend de la Liga Nacional Masculina que organiza la FeVA . Los representantes de la Asociación Santafesina lo cerraron con victorias de Villa Dora y Gimnasia y Esgrima, y una derrota de Libertad de San Jerónimo Norte. El conjunto de barrio Sargento Cabral es uno de los punteros de la Zona A, mientras que el mensana de 4 de Enero y Juan de Garay, sumó una buena cantidad de puntos.

Por la Zona B de la competencia masculina, en el estadio Húngaro Crespi, Gimnasia y Esgrima de Santa Fe se impuso con claridad en sets corridos a Ferro Carril Oeste por 3 a 0 bajo el arbitraje de Pablo Gómez y Renzo Leiva. Los parciales a favor del Lobo santafesino fueron 25-23, 25-22, y 25-22.

De este modo, los conducidos por Pablo Laurencena lograron ganar los dos compromisos del fin de semana, ya que el sábado a la noche habían derrotado a Estudiantes de La Plata por 3 a 1. Además, Citta de Villa Constitución venció a Estudiantes de La Plata 3 a 1, Escuela Normal 3 de Rosario a Infernales de Salta por 3 a 1 y Sonder de Rosario a Ateneo Mariano Moreno de Catamarca 3 a 0.

Gimnasia alistó a: Bruno Casis, Alfonso Sánchez, Alejo Cepero, Santiago Martín Ramella, Augusto Fernando Landi, Santiago Agustín Alberto, Emiliano Ariel Peker, Patricio Minetti, Agustín Moyano Paget, Fabricio Lógica (capitán), David Oscar Sesa, Emanuel Pastorelli, Giuliano Arletaz y Pauer Sosa. Entrenador: Pablo Laurencena.

image Gimnasia y Esgrima consiguió imponerse a Ferro en sets corridos.

Las posiciones se encuentran del siguiente modo: Sonder de Rosario 30, Escuela Normal 3 22, Citta 20, Ferro Carril Oeste 14, Gimnasia y Esgrima 13, Ateneo de Catamarca 12, Infernales 6 y Estudiantes de La Plata 3. En la séptima fecha, el viernes 13, a las 21, en el polideportivo Fray Mamerto Esquiu, Gimnasia visitará a Ateneo Mariano Moreno de Catamarca, y el domingo 15, a las 19, en el microestadio Delmi, visitará a Infernales en Salta.

Villa Dora ganó y es líder en la Zona A

En el estadio Andrés Meynet, Villa Dora abrochó la segunda victoria del fin de semana, al superar a Lafinur de San Luis por 3 a 0 bajo el arbitraje de Daniel Vildoza y Camila González. El triunfo de los santafesinos se dio con parciales de 25-21, 25-21 y 25-18. El sábado a la noche había superado a La Calera de Córdoba por 3 a 1.

Villa Dora presentó la siguiente alineación: Adrián Gayoso, Yain Kohen, Ignacio Chemes, Marcos Alzuri, Valentín Llinas, Hernán Ferrero, Maximiliano Fuentes, Santiago Brener, Ignacio Breker, Samuel Ottino, Lucas Damiano, Inayén Prieto, Agustín Recce (capitán) y Joel Germán Carlen. Entrenador: Diego Merli.

El que no pudo hacer valer la localía fue Libertad de San Jerónimo Norte, ya que en La Calderita de calle Moreno, fue derrotado por 3 a 0 bajo los arbitrajes de Lisandro Santori y Nicolás Casado. Los parciales de la caída en sets corridos fue 22-25, 17-25 y 13-25. Los dirigidos por Vachino habían superado a Lafinur de San Luis por 3 a 1.

Libertad formó con Federico Fratti, Lautaro Masín, Alejo Dilda, Mateo Perren, Alejo Zapata, Gabriel Benítez, Gastón Vegetti, Santino Dilda, Gastón Neif, Iam Mena, Matías Albrecht (capitán), Felipe Santarelli, Mateo Imwinkelried y Jerónimo Falchini. Entrenador: Estanislao Vachino.

Las posiciones quedaron de la siguiente manera: Villa Dora 22, La Calera 20, Obras de San Juan 19, Paraná Rowing 17, Unión Vecinal Trinidad de San Juan 15, Libertad de San Jerónimo Norte 13, Lafinur 9 y Echague de Paraná 5. En la séptima fecha, el sábado 14, Libertad visitará a UVT y Villa Dora lo hará ante Obras de San Juan, mientras que el domingo 15, Villa Dora visitará a UVT y Libertad a Obras en San Juan.