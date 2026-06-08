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Qué barrios tendrán luminarias led nuevas en junio, julio y agosto según el cronograma municipal

En tres meses se renovaron 2.297 dispositivos en siete barrios. Entre junio y agosto le toca el turno a 13 vecinales más con 2.432 luminarias

8 de junio 2026 · 12:57hs
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Qué barrios tendrán luminarias led nuevas en junio, julio y agosto según el cronograma municipal

La Municipalidad de Santa Fe tiene previsto cambiar 2.432 luminarias en 13 barrios durante el trimestre junio-julio-agosto, en el marco del programa de reconversión del parque lumínico municipal a tecnología led de alta eficiencia. Las tareas reemplazarán los antiguos dispositivos de sodio y mercurio que aún persisten en gran parte de la ciudad.

Desde el inicio de las tareas operativas en marzo, el municipio ya concretó el recambio de 2.297 luminarias y logró la conversión total al 100% led en siete barrios: Los Hornos, Pro Adelanto Barranquitas, Mariano Comas, República del Oeste, Candioti Norte, General Alvear y San Roque.

Planificación y metas

El intendente Juan Pablo Poletti repasó las etapas del programa y explicó el punto de partida que encontró su gestión: "La primera etapa fue encender lo que había, ya que teníamos un 40% de la ciudad apagada cuando asumimos. El segundo desafío es poner la ciudad 100% a luces led. Nos pusimos un plazo de 18 meses colocando unas 750 luminarias por mes, y es lo que se está cumpliendo".

El jefe comunal además adelantó que el ritmo de ejecución supera las proyecciones iniciales: "En cuanto a porcentaje venimos con la curva más rápido de lo que pensamos; la intención es poder hacerlo en 14 o 16 meses para que todos tengan las luces led lo antes posible".

Poletti también anticipó una tercera etapa posterior a la reconversión: "Será una extensión de servicios para poner luz a donde todavía no hay infraestructura, como algunas plazas o calles que directamente no tienen postes ni focos".

LED 2

Cronograma barrio por barrio

Para cubrir las 17.150 luminarias existentes en toda la ciudad, el municipio diagramó un esquema técnico que incluye, en primera instancia, el relevamiento de potencia, la verificación de conductores, las protecciones y el estado eléctrico de cada dispositivo antes de proceder al recambio.

El cronograma para el trimestre en curso se distribuye de la siguiente manera:

En junio está previsto intervenir 758 luminarias en tres barrios: Altos del Valle (224), La Esmeralda (478) y Nueva Santa Fe (56).

En julio el alcance proyectado es de 832 luminarias en seis barrios: Arenales (124), Centenario (277), Chalet (76), Varadero Sarsotti (75), San Lorenzo (210) y Alberti (70).

En agosto se completarán 842 luminarias en cuatro barrios: Sargento Cabral (745), Villa Setúbal (54), Unión y Trabajo (31) y Alberdi (12).

Poletti subrayó que la comunicación con los vecinos será directa: "Cada barrio ya tiene previsto cuándo llegaremos a cambiar y se le avisará casa por casa a los vecinos".

luminarias barrios junio
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