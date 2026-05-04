Torneo Apertura: toda la programación para la fecha 9

Se viene una agitada actividad en el Apertura, en la A1, y en la A2. En la elite, se destaca el clásico entre Sanjustino y Colón (SJ) en el Cuna de Matadores.

4 de mayo 2026 · 10:51hs
Entre martes 5 y viernes 8 de mayo se jugará la novena jornada de la zona A1 y A2 del Torneo Apertura, como también se tachará un asterisco en la elite.

Asimismo, hay que destacar que el Clásico de San Justo acapara la atención en la cartelera. El mismo se llevará adelante el viernes 8 en el Cuna de Matadores.

TORNEO APERTURA A1 - FECHA 9

MARTES 5 DE MAYO

21.30 Gimnasia vs. Banco Provincial

JUEVES 7 DE MAYO

21.30 República del Oeste vs. Rivadavia Juniors

21.30 Colón (SF) vs. Alma Juniors

21.30 Almagro vs. CUST A

21.30 Gimnasia vs. Unión (SF) (Pendiente Fecha 5)

VIERNES 8 DE MAYO

21.30 Sanjustino vs. Colón (SJ)

Libre: Unión (SF)

TABLA DE POSICIONES

Sanjustino y Alma Juniors 12 (5-2); Colón (SF) 11 (5-1); Unión (SF), Colón (SJ) y Rivadavia 11 (4-3); Almagro y República del Oeste 10 (3-4); Gimnasia 9 (3-3); CUST A 9 (1-7) y Banco Provincial 8 (1-6)

TORNEO APERTURA A2 - FECHA 9

MARTES 5 DE MAYO

21.30 Argentino vs. UNL

MIÉRCOLES 6 DE MAYO

21.30 El Quillá vs. CUST B

21.30 Regatas Coronda vs. Centenario

JUEVES 7 DE MAYO

21.30 Macabi vs. Regatas (SF)

21.30 Alumni vs. Kimberley

Libre: Santa Rosa

TABLA DE POSICIONES

Kimberley 14 (7-0); Regatas (SF), Alumni y Macabi 12 (5-2); Regatas Coronda 12 (4-4); El Quillá 11 (4-3); Santa Rosa 11 (3-5); UNL 10 (2-6); Centenario y Argentino 9 (2-5) y CUST B 8 (1-6)

Fuente: ASB

