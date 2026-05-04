Entre martes 5 y viernes 8 de mayo se jugará la novena jornada de la zona A1 y A2 del Torneo Apertura, como también se tachará un asterisco en la elite.
Torneo Apertura: toda la programación para la fecha 9
Se viene una agitada actividad en el Apertura, en la A1, y en la A2. En la elite, se destaca el clásico entre Sanjustino y Colón (SJ) en el Cuna de Matadores.
Asimismo, hay que destacar que el Clásico de San Justo acapara la atención en la cartelera. El mismo se llevará adelante el viernes 8 en el Cuna de Matadores.
TORNEO APERTURA A1 - FECHA 9
MARTES 5 DE MAYO
21.30 Gimnasia vs. Banco Provincial
JUEVES 7 DE MAYO
21.30 República del Oeste vs. Rivadavia Juniors
21.30 Colón (SF) vs. Alma Juniors
21.30 Almagro vs. CUST A
21.30 Gimnasia vs. Unión (SF) (Pendiente Fecha 5)
VIERNES 8 DE MAYO
21.30 Sanjustino vs. Colón (SJ)
Libre: Unión (SF)
TABLA DE POSICIONES
Sanjustino y Alma Juniors 12 (5-2); Colón (SF) 11 (5-1); Unión (SF), Colón (SJ) y Rivadavia 11 (4-3); Almagro y República del Oeste 10 (3-4); Gimnasia 9 (3-3); CUST A 9 (1-7) y Banco Provincial 8 (1-6)
TORNEO APERTURA A2 - FECHA 9
MARTES 5 DE MAYO
21.30 Argentino vs. UNL
MIÉRCOLES 6 DE MAYO
21.30 El Quillá vs. CUST B
21.30 Regatas Coronda vs. Centenario
JUEVES 7 DE MAYO
21.30 Macabi vs. Regatas (SF)
21.30 Alumni vs. Kimberley
Libre: Santa Rosa
TABLA DE POSICIONES
Kimberley 14 (7-0); Regatas (SF), Alumni y Macabi 12 (5-2); Regatas Coronda 12 (4-4); El Quillá 11 (4-3); Santa Rosa 11 (3-5); UNL 10 (2-6); Centenario y Argentino 9 (2-5) y CUST B 8 (1-6)
Fuente: ASB