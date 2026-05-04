Torneo Promocional: los de arriba volvieron a ganar y el certamen crece en emoción

4 de mayo 2026 · 10:30hs
Atlético Franck, Kimberley, Unión y Progreso A y Alianza de Santo Tomé sumaron triunfos que los mantienen en el pelotón de arriba de cara a los playoffs.

TORNEO APERTURA PROMOCIONAL - FECHA 8

DOMINGO 3 DE MAYO

Unión y Progreso A 68 (Maximiliano Morand 14) - Central Rincón 58 (Marcos Piedrabuena 17)

Atlético Franck 62 (Luca Minetti 25) - Colón (SF) 57 (Luca Groppelli 14)

Alianza (ST) 66 (Rodrigo Almada 18) - Regatas (SF) 56 (Mateo Pozzo 12)

Kimberley 80 (Germán Muller 21) - Atlético Arroyo Leyes 62 (Adrián Coitinho 14)

Alumni (LP) 84 (Juan Siviero 16) - Santa Rosa 54 (Kevin Yacono 22)

VIERNES 8 DE MAYO

21.30 Unión y Progreso B vs. Colón (SJ)

TABLA DE POSICIONES

Atlético Franck 15 (7-1); Kimberley, Unión y Progreso A 14 (7-0); Alianza 13 (6-1); Colón 12 (5-2); Regatas (SF) 12 (4-4); Alumni 11 (3-5); Atlético Arroyo Leyes 10 (3-4); Santa Rosa 10 (2-6); Central Rincón 8 (0-8); Colón (SJ) 7 (0-7) y Unión y Progreso B 6 (0-6)

Fuente: ASB

Vapeadores, tabaco calentado y bolsitas de nicotina: el Gobierno levantó la prohibición y reguló la venta

Unión empieza a ordenar sus cuentas y destraba un conflicto judicial

Hallaron a dos personas sin vida en Reconquista: investigan un presunto femicidio seguido de suicidio

