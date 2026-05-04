Torneo Promocional: los de arriba volvieron a ganar y el certamen crece en emoción
Kimberley, Atlético Franck, Unión y Progreso A y Alianza siguen a paso firme y bien arriba en el Torneo Promocional. Todo el detalle.
Por Ovación
TORNEO APERTURA PROMOCIONAL - FECHA 8
DOMINGO 3 DE MAYO
Unión y Progreso A 68 (Maximiliano Morand 14) - Central Rincón 58 (Marcos Piedrabuena 17)
Atlético Franck 62 (Luca Minetti 25) - Colón (SF) 57 (Luca Groppelli 14)
Alianza (ST) 66 (Rodrigo Almada 18) - Regatas (SF) 56 (Mateo Pozzo 12)
Kimberley 80 (Germán Muller 21) - Atlético Arroyo Leyes 62 (Adrián Coitinho 14)
Alumni (LP) 84 (Juan Siviero 16) - Santa Rosa 54 (Kevin Yacono 22)
VIERNES 8 DE MAYO
21.30 Unión y Progreso B vs. Colón (SJ)
TABLA DE POSICIONES
Atlético Franck 15 (7-1); Kimberley, Unión y Progreso A 14 (7-0); Alianza 13 (6-1); Colón 12 (5-2); Regatas (SF) 12 (4-4); Alumni 11 (3-5); Atlético Arroyo Leyes 10 (3-4); Santa Rosa 10 (2-6); Central Rincón 8 (0-8); Colón (SJ) 7 (0-7) y Unión y Progreso B 6 (0-6)
Fuente: ASB