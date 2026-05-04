Santa Fe: la Municipalidad intervino en accesos al Parque Federal para ordenar y pacificar el tránsito

La Municipalidad de Santa Fe ejecutó mejoras en Quintana y Belgrano para optimizar la circulación vehicular, reducir velocidades y fortalecer la seguridad vial

La Municipalidad de Santa Fe llevó adelante una intervención de ordenamiento vial en la intersección de calle Quintana y Belgrano , uno de los principales accesos al Parque Federal , con el objetivo de mejorar las condiciones de circulación y reforzar la seguridad vial en un sector de gran movimiento vehicular y peatonal .

La obra forma parte de las políticas de movilidad sostenible que impulsa la gestión municipal, orientadas a priorizar una circulación más segura, ordenada y adaptada a las características de cada entorno urbano.

Parque Federal Municipalidad Santa Fe tránsito ordenamiento vial

La intervención incluyó orejas peatonales en las esquinas de la intersección, con el objetivo de acortar las distancias de cruce, mejorar la visibilidad entre peatones y conductores y evitar estacionamientos indebidos en zonas sensibles. Además, se colocaron reductores de velocidad en la intersección de calle Las Heras y Quintana, con el objetivo de que los autos ingresen a la zona del pulmón verde a velocidades adecuadas. Estas adecuaciones permiten fortalecer la prioridad peatonal en un área que, especialmente los fines de semana, concentra una importante afluencia de vecinos y visitantes al parque.

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Calles más seguras, accesibles y centradas en las personas en el Parque Federal

La necesidad de estas intervenciones surgieron a partir del crecimiento sostenido de la circulación en el sector, impulsado tanto por la apertura de calle Quintana como por el desarrollo habitacional de la zona, lo que incrementó la demanda de movilidad y estacionamiento.

Con estas acciones, el municipio busca consolidar una transición más segura entre el parque y el barrio, evitando configuraciones viales que favorezcan altas velocidades y promoviendo una convivencia más armónica entre peatones, ciclistas y conductores.

Este tipo de intervenciones forman parte de una estrategia integral de planificación urbana que apunta a construir calles más seguras, accesibles y centradas en las personas, mejorando la calidad de vida de quienes transitan y habitan la ciudad.