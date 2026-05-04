Policías apresaron a un hombre, presunto autor de un intento de abuso sexual y lesiones en barrio Guadalupe Residencial

Detuvieron a un hombre de 56 años acusado de intentar abusar de una mujer en Piedras al 7900; la intervención de familiares frustró el ataque

Este domingo, minutos después de las 18, una mujer vivió un verdadero calvario a manos de un hombre que intentó violarla en una vivienda de calle Piedras al 7900 , en el barrio Guadalupe Residencial . Los gritos desgarradores de la víctima alertaron a sus familiares, quienes intervinieron de inmediato y lograron evitar el ataque tras un forcejeo . El delincuente consiguió zafar y escapó. El hecho fue denunciado al 911 . Policías de Orden Público y de Cuerpos actuaron con celeridad y aprehendieron al presunto autor del intento de abuso sexual y de las lesiones . La mujer fue examinada en Medicina Legal .

Uno de los familiares de la víctima, mientras el suceso estaba en pleno desarrollo, observó con atención al delincuente, su complexión física , su edad aproximada y su vestimenta. Luego, con su teléfono celular, se comunicó con la central de emergencias 911 y brindó una precisa descripción del agresor y de lo ocurrido.

Policías de la Comisaría 8ª y del Comando Radioeléctrico realizaron un rastrillaje en la zona y, a cuatro cuadras de Piedras al 7900, lograron aprehender al sospechoso, quien coincidía con la descripción aportada. Posteriormente, fue identificado como O. D. P., de 56 años. Fue trasladado a una dependencia policial, donde quedó alojado con custodia permanente.

Mientras se llevaba adelante el procedimiento, la víctima, acompañada por sus familiares, fue trasladada a la sede de Medicina Legal, ubicada en el primer piso de la Comisaría 1ª de Santa Fe, donde se le practicaron los exámenes de rigor para este tipo de casos.

Peritajes criminalísticos

Las autoridades informaron sobre la denuncia del grave suceso, el operativo de rastrillaje y aprehensión del presunto autor, la asistencia a la víctima, la identificación de testigos y el secuestro de imágenes de cámaras de videovigilancia públicas y privadas de la zona.

La novedad fue comunicada a las jefaturas de la Unidad Regional I La Capital y de la Policía de Investigaciones (PDI), que a su vez informaron al fiscal de Flagrancia del Ministerio Público de la Acusación.

La fiscalía dispuso que el aprehendido continúe privado de su libertad, que sea debidamente identificado y que se le forme causa como presunto autor de tentativa de abuso sexual seguida de lesiones, incorporando el informe médico, la declaración de testigos y las imágenes de videovigilancia.

Los peritajes criminalísticos fueron realizados por agentes del área Científica de la PDI.

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