Los Búhos cumplieron con un viejo anhelo después de 23 años

Los Búhos, el primer equipo de fútbol para ciegos de Santa Fe, logró concretar la firma del contrato de comodato del terreno para tener su propia cancha en el norte de la ciudad

Los Búhos son el primer equipo de fútbol para ciegos de la ciudad de Santa Fe, el cual se formó en 2003, por iniciativa de un grupo de amigos y con el apoyo de la Asociación Santafesina Nueva Cultura, Centro de Rehabilitación para personas ciegas y con baja visión. Desde el 2005 viene representando a la provincia de Santa Fe en el Campeonato Nacional de Fútbol Sala para Ciegos organizado por la Federación Argentina de Deportes para Ciegos (FADEC). Es tan importante lo deportivo, en el cual incluso han conseguido tener jugadores en el seleccionado nacional Los Murciélagos, pero también siempre es satisfactorio el crecimiento desde el punto de la infraestructura.

Los Búhos son el primer equipo de fútbol para ciegos de la ciudad de Santa Fe, creado en 2003. Lo integran 12 competidores, de entre 22 y 33 años. A lo largo de su historia, Los Búhos obtuvieron numerosas medallas y distinciones y, entre otros logros, se incorporaron en 2007 al entrenamiento en el Predio UNL-ATE, mismo año en que logran el ascenso a la primera categoría. Después de 23 años de espera pudieron concretar el sueño.

Con la presencia de autoridades provinciales y municipales, se procedió recientemente a la firma del convenio de comodato del terreno para contar con su propia cancha, ya que ahora lo hacen en el predio UNL-ATE. Este acontecimiento de contar con la casa propia, en principio el terreno, es merced al trabajo de mucha gente que hizo posible que este sueño sea una realidad. Se trata de un terreno en comodato en cercanías del Alero municipal de barrio Las Flores ubicado en la intersección de Regimiento 12 de Infantería y Europa.

La satisfacción del DT de Los Búhos

Cristian Caminiti se mostró altamente contento por el logro alcanzado y le dijo a UNO Santa Fe que "si, la verdad que es una alegría inmensa poder haber concretado este sueño. Un sueño que desde que se arrancó con Los Búhos tenemos todos los integrantes del cuerpo técnico más los jugadores que es el tener nuestra cancha propia y bueno, se viene trabajando desde hace años en este tema. Así que la verdad que es una alegría enorme porque eso no va a permitir la independencia y poder tener nuestra cancha y poder entrenar ahí y hacer todas las actividades obviamente".

image El sueño hecho realidad, ya que después de 23 años, tendrán un lugar donde comenzar a construir el desarrollo de su actividad.

El entrenador del equipo santafesino remarcó que "el terreno que nos dieron está al lado, sería de lo que es el Alero de barrio Las Flores. Concretamente en la calle 12 de Infantería, y Europa. Está ahí el terreno. Bueno, el terreno está dividido, no los dieron en comodato. Es un terreno, pero está dividido en dos, una para Los Búhos, y otra para la Liga Infantil de los barrios, así que bueno para nosotros, la verdad que significa mucho esto porque la verdad que es es un logro importantísimo y más en estos tiempos donde todo es cada vez más difícil".

A cerca de cuáles son los próximos objetivos subrayó que "este es el primer paso, tener nuestro terreno, y bueno, ahora lo que viene es lograr conseguir fondos, seguir trabajando obviamente en eso, para poder hacer otra cancha con una sede, con un salón, con vestuarios, baños. Es como para poder tener para entrenar y para realizar alguna fecha en el futuro, alguna de las fechas del torneo nacional, obviamente, que es un segundo paso, pero ya contar con el terreno es algo altamente positivo".

Este presente institucional es muy bueno, pero acerca de los deportivo, Caminiti, remarcó que "este año nos vamos a dedicar a la parte recreativa, a la parte de invitar a más chicos ciegos y disminuidos visual, como para que se sumen a la actividad. Será más recreativo, más de entrenamientos, que serán los martes y jueves de 17 a 19 en el predio de la costanera Este. En la presente temporada no vamos a competir por razones de que un par de chicos han dejado la actividad. Así que bueno, vamos a tratar de sumar gente, como para que el año que viene volvamos a poder estar compitiendo a nivel nacional".