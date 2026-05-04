Uno Santa Fe | Ovación | Santa Fe

Provincial Juvenil Masculino: Santa Fe fue subcampeón en Marcos Juárez

Santa Fe perdió ante Rosario por 83-74, y terminó como subcampeón en el Provincial Juvenil Masculino que se desarrolló en Marcos Juárez.

Ovación

Por Ovación

4 de mayo 2026 · 10:40hs
Provincial Juvenil Masculino: Santa Fe fue subcampeón en Marcos Juárez

La Selección de Santa Fe (Asociación Santafesina de Básquet) se consagró subcampeón del Interasociaciones Juvenil Masculino que se disputó en la ciudad de Marcos Juárez y organizó la Asociación Cañadense.

En la final, el conjunto orientado por Sebastián Puñet cayó ante Rosario por 83 a 74 (parciales de 19-4, 43-42 y 62-53). Tercero finalizó Noroeste tras batir a Rafaela por 97 a 66.

La actuación de la selección de la ASB

El goleo de la formación ASB se repartió de la siguiente manera: Juan Lemos 12, Tiziano Degiambatista 2, Facundo Mautino 11, Francisco Bertone 17, Francisco Yanotti 7, Felipe Perren 7, Joaquín Rodríguez 0, Facundo Zanor 8, Francisco Nuñez Kuchen 6, Emilio Hernández 0, Guillermo 4 y Giuliano Panzanella 0.

De esta manera concluyó el segundo Interasociaciones de la temporada y en breve iniciarán sus preparaciones las Selecciones de categoría Infantiles.

Santa Fe Provincial Marcos Juárez
Noticias relacionadas
union y talleres, un historial que exige revancha en santa fe

Unión y Talleres, un historial que exige revancha en Santa Fe

Alerta en el comercio santafesino: locales vacíos y preocupación por la caída del consumo

Alerta en el comercio santafesino: locales vacíos y preocupación por la caída del consumo

Despidos en el Correo: en Santa Fe denuncian cesantías de trabajadores con sueldos de $700 mil y hasta con licencia médica

Despidos en el Correo: en Santa Fe denuncian cesantías de empleados con sueldos de $ 700.000 y hasta con licencia médica

Efecto dominó: el paro de Asoem por Sauce Viejo deja sin servicios a Santa Fe y la región.

Efecto dominó: el paro de Asoem por Sauce Viejo deja sin servicios a Santa Fe y la región

Lo último

Vapeadores, tabaco calentado y bolsitas de nicotina: el Gobierno levantó la prohibición y reguló la venta

Vapeadores, tabaco calentado y bolsitas de nicotina: el Gobierno levantó la prohibición y reguló la venta

Unión empieza a ordenar sus cuentas y destraba un conflicto judicial

Unión empieza a ordenar sus cuentas y destraba un conflicto judicial

Hallaron a dos personas sin vida en Reconquista: investigan un presunto femicidio seguido de suicidio

Hallaron a dos personas sin vida en Reconquista: investigan un presunto femicidio seguido de suicidio

Último Momento
Vapeadores, tabaco calentado y bolsitas de nicotina: el Gobierno levantó la prohibición y reguló la venta

Vapeadores, tabaco calentado y bolsitas de nicotina: el Gobierno levantó la prohibición y reguló la venta

Unión empieza a ordenar sus cuentas y destraba un conflicto judicial

Unión empieza a ordenar sus cuentas y destraba un conflicto judicial

Hallaron a dos personas sin vida en Reconquista: investigan un presunto femicidio seguido de suicidio

Hallaron a dos personas sin vida en Reconquista: investigan un presunto femicidio seguido de suicidio

¿Qué hiciste, no te da vergüenza?: continúan las intimaciones del gobierno por las amenazas en las escuelas

"¿Qué hiciste, no te da vergüenza?": continúan las intimaciones del gobierno por las amenazas en las escuelas

Locales vacíos en el centro de Santa Fe: por qué hay cada vez más carteles de se alquila y qué dicen los especialistas

Locales vacíos en el centro de Santa Fe: por qué hay cada vez más carteles de "se alquila" y qué dicen los especialistas

Ovación
Unión empieza a ordenar sus cuentas y destraba un conflicto judicial

Unión empieza a ordenar sus cuentas y destraba un conflicto judicial

El último baile del Pulga Rodríguez en Colón: Quiero que sea una fiesta

El último baile del Pulga Rodríguez en Colón: "Quiero que sea una fiesta"

Colón arma su gran fiesta: caravana y show para recibir los 121 años

Colón arma su gran fiesta: caravana y show para recibir los 121 años

Medrán recupera a todos y Colón se arma completo para All Boys

Medrán recupera a todos y Colón se arma completo para All Boys

Con Unión presente, la AFA hará una reunión para definir el cronograma de los playoffs del Apertura

Con Unión presente, la AFA hará una reunión para definir el cronograma de los playoffs del Apertura

Policiales
Investigan un ataque con sustancia tóxica a un estudiante de cine en barrio Sur de Santa Fe

Investigan un ataque con sustancia tóxica a un estudiante de cine en barrio Sur de Santa Fe

Murió un sargento del Ejército durante una práctica de buceo en el Batallón de Ingenieros Anfibios 121 en Santo Tomé

Murió un sargento del Ejército durante una práctica de buceo en el Batallón de Ingenieros Anfibios 121 en Santo Tomé

Buscan al hombre que dejó un proyectil y amenazó al presidente del Mercado de Abasto, Leandro Monjo

Buscan al hombre que dejó un proyectil y amenazó al presidente del Mercado de Abasto, Leandro Monjo

Escenario
Las Pastillas del Abuelo regresa a Santa Fe

Las Pastillas del Abuelo regresa a Santa Fe

Harlem Shows devuelve al Hierlam XL al centro de la escena en Paraná

Harlem Shows devuelve al Hierlam XL al centro de la escena en Paraná

El Invernal 2026: el festival se proyecta con identidad local y nuevas experiencias

El Invernal 2026: el festival se proyecta con identidad local y nuevas experiencias

Estrenaron el videoclip Carta abierta al río Salado con Gabriela Roldán y Yuyo Gonzalo

Estrenaron el videoclip "Carta abierta al río Salado" con Gabriela Roldán y Yuyo Gonzalo

Recta final: el Festival Tribus entre en su cuenta regresiva y se agotan las preventas para el 1 y 2 de mayo

Recta final: el Festival Tribus entre en su cuenta regresiva y se agotan las preventas para el 1 y 2 de mayo