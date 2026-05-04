Provincial Juvenil Masculino: Santa Fe fue subcampeón en Marcos Juárez
Santa Fe perdió ante Rosario por 83-74, y terminó como subcampeón en el Provincial Juvenil Masculino que se desarrolló en Marcos Juárez.
En la final, el conjunto orientado por Sebastián Puñet cayó ante Rosario por 83 a 74 (parciales de 19-4, 43-42 y 62-53). Tercero finalizó Noroeste tras batir a Rafaela por 97 a 66.
La actuación de la selección de la ASB
El goleo de la formación ASB se repartió de la siguiente manera: Juan Lemos 12, Tiziano Degiambatista 2, Facundo Mautino 11, Francisco Bertone 17, Francisco Yanotti 7, Felipe Perren 7, Joaquín Rodríguez 0, Facundo Zanor 8, Francisco Nuñez Kuchen 6, Emilio Hernández 0, Guillermo 4 y Giuliano Panzanella 0.
De esta manera concluyó el segundo Interasociaciones de la temporada y en breve iniciarán sus preparaciones las Selecciones de categoría Infantiles.