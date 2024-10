Se completó la fecha 9 del Torneo Clausura de Liga Santafesina

La Perla del Oeste y Nobleza de Recreo no se sacaron diferencias y empataron 0 a 0.

Se completó la novena fecha del Clausura de Liga Santafesina

En el interzonal, el clásico entre La Perla del Oeste y Nobleza de Recreo arbitrado por Nicolás Mottier terminó igualado 0 a 0. En un partido de dientes apretados, en el que en como todo clásico nadie arriesga más de la cuenta, y todo es muy parejo, fue el local el que mereció un poco más que la Vizcachera pero falló en la definición. La figura del partido fue el arquero visitante que le tapó a los dirigidos por el Flaco Tobaldo tres mano a mano. Nobleza tuvo algunas chances de gol pero no fueron muy claras. Los clásicos son así, no muy vistosos y este disputado en Recreo Sur no fue la excepción.