Se completó la primera fecha del Top 9 del Torneo Regional

En el primer tiempo que terminó 16 a 10 a favor de Gimnasia y Esgrima, hubo un try de Franco Giúdice, más tres penales y una conversión de Ramiro Picotto, mientras que para el local, un try de Lautaro Corzo, más una conversión y un penal de Pedro González Fresneda. En el complemento, para GER hubo un try de Felipe Costa y dos penales de Picotto, mientras que para el dueño de casa hubo try de Manuel Todaro, un try del maul, más un penal y una conversión de González Fresneda.