Se concretó la 5° fecha del Torneo del Interior A de rugby

Se concretó el quinto capítulo del Torneo del Interior A

Por la Zona 1 de la competencia federal organizada por la UAR, en la última jugada del partido, CRAI venció a Los Tarcos de Tucumán por 17 a 15, en la autopista, un buen marco de público, y con el arbitraje del cordobés Juan Manuel López y la asistencia de los santafesinos Rodrigo Reyes y Carlos Recce.

Fue un partido que tuvo un comienzo favorable a los Gitanos, quienes se fueron al descanso ganando por 7 a 0, aunque las acciones fueron equilibradas pero también vale señalarlo que muy cortado. A ello hay que sumarle algunas imperfecciones por parte de ambos, errores por partes iguales y también mucha indisciplina, al punto que hubo tres jugadores con amarillas por bando.

Los tucumanos fueron un equipo muy duro, que tuvieron un pack muy fuerte, y al que CRAI le costó controlar. A pocos minutos del final, la visita se imponía 15 a 14, pero CRAI fue inteligente, buscó que los tucumanos comentan penal, cosa que ocurrió, y eso posibilitó que Facundo Beltramino con su kick le diera la victoria a los Gitanos. Fue 17 a 15, pero vale destacar que el full back del conjunto local fuera el autor de 12 de los 17 puntos conseguidos.

Rugby2.JPG Facundo Beltramino marcó 12 de los 17 puntos ante Los Tarcos, y fue el autor del penal de la victoria. UNO Santa Fe

Por la Zona 2, en Sauce Viejo, en la última jugada del cotejo, Santa Fe Rugby cayó frente a Marista de Mendoza 18 a 16 bajo el referato del cordobés Tomás Ninci. Para los conducidos por Pedro Benet hubo 11 puntos conseguidos por Santiago Mendicino, producto un try, una conversión y dos penales, más un try de Bautista Bejarano.

Los Tricolores formaron con Gerónimo Paya, Santiago Barolín y Tomás García; Fabián Frustagli y Guillermo Botta; Andoni Alzugaray, Agustín Trossero y Tomás Longo; Santiago Quirelli (capitán) y Francisco Ávalos; Bautista Galassi, Francisco Eleuteri, Valentín Fernández, Santiago Mendicino y Juan Ignacio González. Luego ingresaron: Luciano Franco, Manuel Cataudela, Valentín Iturraspe, Bautista Bejarano, Santiago Gorla, Juan Cruz Strada, Martín Mántaras y Joaquín Sabater.

Rugby3.JPG Los santafesinos recibirán el próximo sábado 5 de octubre al Tala Rugby Club de Córdoba. UNO Santa Fe

Más información del Torneo del Interior

En la Zona 1, además de la victoria de CRAI sobre Los Tarcos, Tala de Córdoba cayó ante Jockey Club de Rosario por 37 a 29, Tucumán Lawn Tennis superó a Gimnasia y Esgrima de Rosario en el Parque de la Independencia por 53 a 28, y Los Tordos de Mendoza doblegó a Urú Curé en Río Cuarto por 35 a 33.

Las posiciones quedaron así: Tucumán LT 23, Jockey Club de Rosario 17, Los Tordos de Mendoza y Tala 10, CRAI 8, Los Tarcos 6 y Urú Curé 5. En la próxima fecha jugarán Los Tarcos con Los Tordos, Tucumán Lawn Tennis con Urú Curé de Río Cuarto, Jockey de Rosario con Gimnasia y Esgrima de Rosario y CRAI con Tala de Córdoba.

En la Zona 2, Jockey de Córdoba le ganó a CURNE 55 a 21, Duendes a Córdoba Athletic en Rosario 26 a 19, y en Yerba Buena, Tucumán Rugby derrotó a Universitario de Córdoba por 36 a 21. Las posiciones quedaron de este modo: Jockey Club de Córdoba 22, Duendes 20, Córdoba Athletic 15, Marista 14, Santa Fe Rugby 10, CURNE de Resistencia 6, Tucumán RC 5 y Universitario de Córdoba 3.

En la próxima fecha se medirán CURNE de Resistencia con Universitario de Córdoba, Córdoba Athletic con Tucumán Rugby, Marista con Duendes y Jockey Club de Córdoba con Santa Fe Rugby.

En cuanto a los cuartos de final del Torneo del Interior B, Palermo Bajo venció a Old Lions de Santiago del Estero por 10 a 6, y en el parque Urquiza, Estudiantes de Paraná le ganó a Universitario de Tucumán por 18 a 15. Por su parte, La Tablada de Córdoba se impuso a Natación y Gimnasia de Tucumán por 42 a 22, y en Luján de Cuyo, Old Resian de Rosario doblegó a Liceo de Mendoza por 22 a 13. En semifinales, Palermo Bajo jugará con La Tablada, y Estudiantes con Old Resian de Rosario.

Rugby4.JPG Los Gitanos vencieron a un muy duro equipo tucumano, que los hizo trabajar más de la cuenta. UNO Santa Fe

Síntesis:

CRAI 17- Los Tarcos de Tucumán 15

CRAI: José Canuto, Enzo Abraham y Joaquín Lerche; José Dogliani y Mariano Torres; Tomás Schinner, Pablo Ferreyra y Jsé Gálvez; Martín Barceló y Alejandro Molinas; Franco Radín, Agustín Giménez, Justo Barcojo, Luca Pecce y Facundo Beltramino. Entrenador: Agustín Capobianco. Luego ingresaron: Francisco Forgioni, Joaquín Beron, Nicolás Miguel, Santiago Carreras y Emanuel Piermarini.

Los Tarcos de Tucumán: Lautaro Cocina, Luka Rosa y Fabricio Navarro Luna; Joel Amaya y Genaro Laborde; Carlos Olivera, Cristian Ledesma y Bruno Gómez Urrutia; Ignacio Rodríguez y Nicolás Alvizio; Santiago Cheunan, Javier Riera, Benjamín Gravano, Luciano Politi y Facundo Rodríguez. Entrenador: Ricardo Gravano. Luego ingresaron: Lucas Stenvers, Haidar Eljatib, Álvaro Emir Vázquez, Juan Martín Salsench Fernánde, Nahuel González y Santiago Salazar.

Primer tiempo: 2´ try Enzo Abraham convertido por Facundo Beltramino.

Segundo tiempo: 10´ penal Facundo Rodríguez Santillán, 13´ try Juan Martín Salsench Fernández, 18´ try Bruno Tomás Gómez Urrutia convertido por Facundo Rodríguez Santillán, 22´ try y conversión de Facundo Beltramino, 39´ penal de Facundo Beltramino.

Amarillas: José Canuto, Joaquín Lerche y José Dogliani (CRAI); Bruno Tomás Góme Urrutia, Cristian Ledesma e Ignacio Rodríguez Santillán (LT).

Referee: Juan Manuel Poroto López (Córdoba)

Cancha: CRAI