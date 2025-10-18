Uno Santa Fe | Ovación | Libertadores

Se confirmaron los árbitros de las semifinales de las Libertadores y Sudamericana

Jesús Valenzuela dirigirá a Racing por la Libertadores, mientras que Anderson Daronco estará a cargo en el partido de Lanús por la Sudamericana.

18 de octubre 2025 · 09:29hs
En la semana previa a los partidos de ida de las semifinales de las copas Libertadores y Sudamericana, la Conmebol confirmó los árbitros de campo y VAR de los cuatro encuentros.

El partido en el que Racing visitará a Flamengo será dirigido por el venezolano Jesús Valenzuela, mientras que el enfrentamiento entre Lanús y la Universidad de Chile tendrá al brasileño Anderson Daronco impartiendo justicia.

Además, habrá una terna argentina a cargo del partido entre Liga de Quito y Palmeiras, con la conducción de Facundo Tello, y el colombiano Carlos Betancur quedará a cargo de Independiente del Valle – Atlético Mineiro.

A cuatro días de que se de el primer paso de cara a definir los finalistas de las actuales ediciones de las copas continentales, la Conmebol asignó a los árbitros que oficiarán de jueces en los cruces de ida.

Valenzuela, árbitro del duelo entre Racing y Flamengo

El venezolano Jesús Valenzuela, de 41 años, fue el seleccionado para el partido entre Racing y Flamengo, a disputarse en Brasil el próximo miércoles 22 de octubre, a las 21:30 horas (horario argentino), mientras que en el VAR estará el ecuatoriano Carlos Orbe.

Con un promedio de 4,92 tarjetas amarillas por partido y una roja cada más de dos encuentros, Valenzuela dirigirá a la “Academia” por primera vez en lo que va del certamen.

Por su lado, el “Granate” visitará a la U de Chile, en un partido que no tendrá público, con el referato del brasileño Anderson Daronco y, desde el VAR, Rodolpho Toski.

Al igual que en el caso de Racing, Daronco no ha pitado a Lanús en lo que va del certamen, siendo un réferi habitualmente convocado para partidos de Copa Libertadores. En lo estadístico es algo más permisivo que Valenzuela, con 4,51 amarillas y 0,32 rojas de promedio en toda su carrera.

Además, una dupla compuesta por argentinos, con Facundo Tello como principal y Héctor Paletta en el VAR, se hará cargo de Liga de Quito y Palmeiras, en la Libertadores, mientras que en el partido restante, Independiente del Valle recibirá a Atlético Mineiro con una terna colombiana: Carlos Betancur desde el campo y Heider Castro en el VAR.

