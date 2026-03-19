Se confirmaron los grupos de la Copa Libertadores 2026

Boca encabezará la zona D, uno de los más complejos, y entre los destacados aparece Estudiantes, que se medirá con Flamengo

La Copa Libertadores definió este jueves como estarán conformado los grupos de la edición 2026 , cuya competencia comenzará en la semana del lunes 6 de abril.

Se sortearon los grupos de la Copa Libertadores 2026 y Boca encabezará el grupo D, tildado como el "de la muerte, ya que deberá cruzarse con rivales acostumbrados a disputar este certamen, como Cruzeiro, Barcelona de Ecuador y Universidad Católica.

El Xeneize volverá a medirse contra el elenco brasileño, con el que coincidió en la Sudamericana de 2024, el último torneo internacional que disputó, ya que en 2025 no logró llegar a la fase de grupos del torneo más importante del continente.

Por su parte, el Pincha tampoco la tendrá tan fácil porque no solo que coincidirá con Flamengo, el último campeón, sino que también irá a la altura de Cusco y se medirá frente a Independiente Medellín.

En el C debutará Independiente Rivadavia, que se enfrentará con Fluminense, mientras que también deberá viajar a La Paz de Bolivia para enfrentar al Bolívar y a Deportivo La Guaira de Venezuela. En tanto, a Platense le tocó el E en su primer certamen internacional, que será una medida importante porque Peñarol, Corinthians y Santa Fe parecen rivales duros.

Lanús, reciente ganador de la Recopa Sudamericana, compartirá con Liga de Quito, Always Ready y Mirassol, el elenco brasileño debutante. Por último, Rosario Central está en el H con Independiente del Valle, Libertad y Universidad Central de Venezuela.

Los grupos de la Copa Libertadores

GRUPO A

Flamengo

Estudiantes

Cusco

Independiente Medellín

GRUPO B

Nacional

Universitario

Coquimbo Unido

Deportes Tolima

GRUPO C

Fluminense

Bolívar

Deportivo La Guaira

Independiente Rivadavia

GRUPO D

Boca

Cruzeiro

Universidad Católica

Barcelona de Ecuador

Grupo E

Peñarol

Corinthians

Santa Fe

Platense

GRUPO F

Palmeiras

Cerro Porteño

Junior

Sporting Cristal

GRUPO G

Liga de Quito

Lanús

Always Ready

Mirassol

GRUPO H

Independiente del Valle

Libertad

Rosario Central

Universidad Central de Venezuela