La Copa Libertadores definió este jueves como estarán conformado los grupos de la edición 2026, cuya competencia comenzará en la semana del lunes 6 de abril.
Se confirmaron los grupos de la Copa Libertadores 2026
Boca encabezará la zona D, uno de los más complejos, y entre los destacados aparece Estudiantes, que se medirá con Flamengo
Se sorteó la Copa Libertadores
Se sortearon los grupos de la Copa Libertadores 2026 y Boca encabezará el grupo D, tildado como el "de la muerte, ya que deberá cruzarse con rivales acostumbrados a disputar este certamen, como Cruzeiro, Barcelona de Ecuador y Universidad Católica.
El Xeneize volverá a medirse contra el elenco brasileño, con el que coincidió en la Sudamericana de 2024, el último torneo internacional que disputó, ya que en 2025 no logró llegar a la fase de grupos del torneo más importante del continente.
Por su parte, el Pincha tampoco la tendrá tan fácil porque no solo que coincidirá con Flamengo, el último campeón, sino que también irá a la altura de Cusco y se medirá frente a Independiente Medellín.
En el C debutará Independiente Rivadavia, que se enfrentará con Fluminense, mientras que también deberá viajar a La Paz de Bolivia para enfrentar al Bolívar y a Deportivo La Guaira de Venezuela. En tanto, a Platense le tocó el E en su primer certamen internacional, que será una medida importante porque Peñarol, Corinthians y Santa Fe parecen rivales duros.
Lanús, reciente ganador de la Recopa Sudamericana, compartirá con Liga de Quito, Always Ready y Mirassol, el elenco brasileño debutante. Por último, Rosario Central está en el H con Independiente del Valle, Libertad y Universidad Central de Venezuela.
Los grupos de la Copa Libertadores
GRUPO A
Flamengo
Estudiantes
Cusco
Independiente Medellín
GRUPO B
Nacional
Universitario
Coquimbo Unido
Deportes Tolima
GRUPO C
Fluminense
Bolívar
Deportivo La Guaira
Independiente Rivadavia
GRUPO D
Boca
Cruzeiro
Universidad Católica
Barcelona de Ecuador
Grupo E
Peñarol
Corinthians
Santa Fe
Platense
GRUPO F
Palmeiras
Cerro Porteño
Junior
Sporting Cristal
GRUPO G
Liga de Quito
Lanús
Always Ready
Mirassol
GRUPO H
Independiente del Valle
Libertad
Rosario Central
Universidad Central de Venezuela