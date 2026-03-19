Uno Santa Fe | Ovación | Copa Libertadores

Se confirmaron los grupos de la Copa Libertadores 2026

Boca encabezará la zona D, uno de los más complejos, y entre los destacados aparece Estudiantes, que se medirá con Flamengo

19 de marzo 2026 · 21:52hs
Se sorteó la Copa Libertadores.

Se sorteó la Copa Libertadores.

La Copa Libertadores definió este jueves como estarán conformado los grupos de la edición 2026, cuya competencia comenzará en la semana del lunes 6 de abril.

Se sorteó la Copa Libertadores

Se sortearon los grupos de la Copa Libertadores 2026 y Boca encabezará el grupo D, tildado como el "de la muerte, ya que deberá cruzarse con rivales acostumbrados a disputar este certamen, como Cruzeiro, Barcelona de Ecuador y Universidad Católica.

El Xeneize volverá a medirse contra el elenco brasileño, con el que coincidió en la Sudamericana de 2024, el último torneo internacional que disputó, ya que en 2025 no logró llegar a la fase de grupos del torneo más importante del continente.

Por su parte, el Pincha tampoco la tendrá tan fácil porque no solo que coincidirá con Flamengo, el último campeón, sino que también irá a la altura de Cusco y se medirá frente a Independiente Medellín.

En el C debutará Independiente Rivadavia, que se enfrentará con Fluminense, mientras que también deberá viajar a La Paz de Bolivia para enfrentar al Bolívar y a Deportivo La Guaira de Venezuela. En tanto, a Platense le tocó el E en su primer certamen internacional, que será una medida importante porque Peñarol, Corinthians y Santa Fe parecen rivales duros.

Lanús, reciente ganador de la Recopa Sudamericana, compartirá con Liga de Quito, Always Ready y Mirassol, el elenco brasileño debutante. Por último, Rosario Central está en el H con Independiente del Valle, Libertad y Universidad Central de Venezuela.

Los grupos de la Copa Libertadores

GRUPO A

Flamengo

Estudiantes

Cusco

Independiente Medellín

GRUPO B

Nacional

Universitario

Coquimbo Unido

Deportes Tolima

GRUPO C

Fluminense

Bolívar

Deportivo La Guaira

Independiente Rivadavia

GRUPO D

Boca

Cruzeiro

Universidad Católica

Barcelona de Ecuador

Grupo E

Peñarol

Corinthians

Santa Fe

Platense

GRUPO F

Palmeiras

Cerro Porteño

Junior

Sporting Cristal

GRUPO G

Liga de Quito

Lanús

Always Ready

Mirassol

GRUPO H

Independiente del Valle

Libertad

Rosario Central

Universidad Central de Venezuela

Copa Libertadores 2026 sorteo
Noticias relacionadas
iran ejecuto a un luchador de su seleccion en medio de denuncias por torturas

Irán ejecutó a un luchador de su selección en medio de denuncias por torturas

komar critico al gobierno de milei por la dictadura: es negacionista

Komar criticó al gobierno de Milei por la dictadura: "Es negacionista"

san lorenzo define dt: palermo o guede, a horas del anuncio oficial

San Lorenzo define DT: Palermo o Guede, a horas del anuncio oficial

sorteo de la libertadores 2026: hora, tv y como quedaron los bombos

Sorteo de la Libertadores 2026: hora, TV y cómo quedaron los bombos

Lo último

Se confirmaron los grupos de la Copa Libertadores 2026

Se confirmaron los grupos de la Copa Libertadores 2026

Se confirmaron los grupos de la Copa Sudamericana 2026

Se confirmaron los grupos de la Copa Sudamericana 2026

Gas natural para el norte de la ciudad: el Concejo autorizó el terreno para la planta reguladora de la Cooperativa Setúbal

Gas natural para el norte de la ciudad: el Concejo autorizó el terreno para la planta reguladora de la Cooperativa Setúbal

Último Momento
Se confirmaron los grupos de la Copa Libertadores 2026

Se confirmaron los grupos de la Copa Libertadores 2026

Se confirmaron los grupos de la Copa Sudamericana 2026

Se confirmaron los grupos de la Copa Sudamericana 2026

Gas natural para el norte de la ciudad: el Concejo autorizó el terreno para la planta reguladora de la Cooperativa Setúbal

Gas natural para el norte de la ciudad: el Concejo autorizó el terreno para la planta reguladora de la Cooperativa Setúbal

Irán ejecutó a un luchador de su selección en medio de denuncias por torturas

Irán ejecutó a un luchador de su selección en medio de denuncias por torturas

Patrimonio y fe: el casco histórico de Santa Fe suma formalmente su segundo cementerio monacal

Patrimonio y fe: el casco histórico de Santa Fe suma formalmente su segundo cementerio monacal

Ovación
El plantel de Colón hizo fútbol y Ezequiel Medrán dispuso de una variante

El plantel de Colón hizo fútbol y Ezequiel Medrán dispuso de una variante

No quiero privilegios por haber sido campeón en Colón, ni tampoco vivir del pasado

"No quiero privilegios por haber sido campeón en Colón, ni tampoco vivir del pasado"

Se confirmaron los grupos de la Copa Libertadores 2026

Se confirmaron los grupos de la Copa Libertadores 2026

Se confirmaron los grupos de la Copa Sudamericana 2026

Se confirmaron los grupos de la Copa Sudamericana 2026

Palacios se mostró contento por el presente de Unión y molesto por los arbitrajes

Palacios se mostró contento por el presente de Unión y molesto por los arbitrajes

Policiales
En un allanamiento aprehendieron a un hombre y secuestraron soportes electrónicos en el marco de la aplicación de la ley Olimpia

En un allanamiento aprehendieron a un hombre y secuestraron soportes electrónicos en el marco de la aplicación de la ley Olimpia

Escaparon de un control con un revólver cargado y terminaron aprehendidos tras una persecución

Escaparon de un control con un revólver cargado y terminaron aprehendidos tras una persecución

Escándalo en Helvecia: la PDI confirmó que ya identificaron a más de 30 posibles víctimas de entre 8 y 17 años

Escándalo en Helvecia: la PDI confirmó que ya identificaron a más de 30 posibles víctimas de entre 8 y 17 años

Escenario
Martín Masiello llega a Santa Fe con un recorrido por la historia de la música y sus emociones

Martín Masiello llega a Santa Fe con un recorrido por la historia de la música y sus emociones

Natalia Perez, presenta Seguir su nuevo trabajo discográfico

Natalia Perez, presenta "Seguir" su nuevo trabajo discográfico

Mundo K-POP: Cazadoras de Demonios llega a Santa Fe con un show de música y baile para toda la familia

"Mundo K-POP: Cazadoras de Demonios" llega a Santa Fe con un show de música y baile para toda la familia

Bersuit regresa a Tribus festejando los 25 años de Hijos del Culo

Bersuit regresa a Tribus festejando los 25 años de "Hijos del Culo"

An Espil y Secches llegan a HUB con las mejores versiones de Charly García

An Espil y Secches llegan a HUB con las mejores versiones de Charly García