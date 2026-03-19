Este jueves, se definieron los grupos de la próxima edición de la Copa Sudamericana, cuya competencia comenzará en la semana del lunes 13 de abril.
Se confirmaron los grupos de la Copa Sudamericana 2026
El segundo certamen en importancia del continente definió su hoja de ruta con una presencia argentina de alto impacto
El sorteo de la Copa Sudamericana
River compartirá grupo con Red Bull Bragantino de Brasil, Blooming de Bolivia y Carabobo de Venezuela, Racing será cabeza de serie del grupo que conforma junto al Caracas venezolano, Independiente Petrolero de Bolivia y Botafogo de Brasil, mientras que San Lorenzo deberá medirse a Santos de Brasil, Deportivo Cuenca de Ecuador y Recoleta de Paraguay.
Entre los demás equipos argentinos, Tigre compartirá con América de Cali de Colombia, Macará de Ecuador y Alianza Atlético de Perú, Deportivo Riestra se medirá con el Gremio brasileño, Palestino de Chile y Montevideo City Torque de Uruguay, mientras que Barracas Central jugará ante Olimpia de Paraguay, Vasco Da Gama de Brasil y Audax Italiano de Chile.
Además, en su segunda participación histórica en el certamen, Juventud de Las Piedras de Uruguay quedó en el cuarto bombo y compartirá zona con Atlético Mineiro de Brasil, Cienciano de Perú y Academia Puerto Cabello, de Venezuela.
Luego de un sorteo realizado en la sede que posee la Conmebol, en la ciudad paraguaya de Luque, han quedado definidos los grupos de la Copa Sudamericana 2026. Siendo cabezas de serie, River y Racing fueron situados en los grupos H y E, respectivamente.
Por su lado, el “Millonario” compartirá con Red Bull Bragantino de Brasil, que accedió al certamen al terminar en el décimo lugar del Brasileirao 2025, Blooming de Bolivia, que terminó quinto en el torneo boliviano y hace de local en Santa Cruz de la Sierra, a 416 metros de altura sobre el nivel del mar, y Carabobo, que fue segundo en la tabla acumulada venezolana pero cayó en la última ronda previa de la Copa Libertadores.
Por otra parte, Racing compartirá grupo con Caracas, cuarto en la tabla acumulada venezolana, Independiente Petrolero, sexto en la tabla anual boliviana que superó la primera ronda previa de la Sudamericana, y el Botafogo de Brasil, sexto en el Brasileirao que no pudo superar las fases clasificatorias de la Libertadores.
Los grupos de la Copa Sudamericana 2026
GRUPO A
América de Cali de Colombia.
Tigre
Macará de Ecuador
Alianza Atlético de Perú
GRUPO B
Atlético Mineiro de Brasil
Cienciano de Perú
Academia Puerto Cabello de Venezuela
Juventud de Las Piedras de Uruguay
GRUPO C
San Pablo de Brasil
Millonarios de Colombia
Boston River de Uruguay
O’Higgins de Chile
GRUPO D
Santos de Brasil
San Lorenzo
Deportivo Cuenca de Ecuador
Recoleta de Paraguay
GRUPO E
Racing
Caracas de Venezuela
Independiente Petrolero de Bolivia
Botafogo de Brasil
GRUPO F
Gremio de Brasil
Palestino de Chile
Montevideo City Torque de Uruguay
Deportivo Riestra
GRUPO G
Olimpia de Paraguay
Vasco Da Gama de Brasil
Audax Italiano de Chile
Barracas Central
GRUPO H
River Plate
Red Bull Bragantino de Brasil
Blooming de Bolivia
Carabobo de Venezuela