Los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 generaron un impacto de $120.000 millones y atrajeron a 600.000 turistas

En conferencia de prensa, la vocera del Gobierno provincial, Virginia Coudannes, destacó los números finales del evento. Hubo 3,5 millones de asistentes en las tres sedes, una ocupación hotelera promedio del 80% y la recaudación solidaria superó los $1.300 millones.

Los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 concluyeron el sábado pasado tras 15 jornadas de competencias, actividades culturales y encuentros recreativos. Este lunes, la vocera del Gobierno provincial, Virginia Coudannes, encabezó en el Salón Auditorio de la Casa de Gobierno una conferencia de prensa para presentar el balance general del acontecimiento deportivo.

Coudannes destacó la articulación entre las instituciones que hicieron posible la competencia. “Hay una familia enorme: la organización desde el Estado provincial, el Estado municipal, las tres sedes, el Comité Olímpico Argentino, el Comité Olímpico de Odesur, las 400 empresas, los 3.000 trabajadores y los sponsors que acompañaron”, enumeró.

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La funcionaria afirmó que ese trabajo conjunto convirtió a Santa Fe 2026 en los Juegos Suramericanos con mayor convocatoria de la historia. Si bien aclaró que el balance todavía tiene números en construcción, remarcó que “llegamos a 3,5 millones de personas que recorrieron las competencias y los Fan Fest, desde la ceremonia inaugural -que tuvo más de 250.000 asistentes-, hasta el cierre en Santa Fe, con más de 100.000 presentes”, señaló.

“Nuevas oportunidades”

La vocera valoró el acompañamiento del público, el desempeño de los atletas, la participación de los artistas en los Fan Fest y el impacto de Capi, la mascota oficial de los Juegos. También sostuvo que el evento abre nuevas perspectivas para la provincia. “Desde hoy se abre para Santa Fe un sinfín de oportunidades en materia de acontecimientos deportivos, artísticos y culturales, pero también de inversiones. Eso también es parte del legado”, afirmó.

Al repasar los indicadores económicos, informó que durante los 15 días de competencia la actividad vinculada con los Juegos generó un movimiento superior a los $ 120.000 millones en la provincia. Además, indicó que hubo 600.000 turistas, entre quienes pernoctaron y quienes visitaron las distintas sedes.

La ocupación hotelera promedio alcanzó el 80 %, con Rosario al frente, con el 86,5 %; seguida por la ciudad de Santa Fe, con el 82 %, y Rafaela, con el 70 %. Coudannes también remarcó el legado solidario de la competencia: las entradas solicitadas de manera anticipada por el público permitieron recaudar más de $ 1.300 millones, que serán destinados a distintas entidades.

“Más allá de los números, hay algo que también para el gobernador Maximiliano Pullaro es inconmensurable: lo que quedó en la retina de cada santafesino, de cada joven, adolescente y niño que participó en estos Juegos. Dejaron como resultado una marca: la marca Santa Fe, una marca que queda para siempre”, enfatizó.

Trabajo conjunto

Marzo destacó el trabajo desarrollado durante más de dos años entre el Gobierno provincial y las ciudades sede: Santa Fe, Rosario y Rafaela. En particular, indicó que, según las mediciones de la Subsecretaría de Turismo municipal, el 87% de las personas que visitaron la ciudad de Santa Fe lo hizo motivado por los Juegos. También resaltó el segundo puesto de la delegación argentina en el medallero.

Por su parte, Germán Chiaraviglio, exgarrochista olímpico y embajador deportivo de los Juegos, celebró el resultado de la competencia. “El trabajo en equipo que se hizo fue magnífico”, resumió. “Como atleta y santafesino, estoy sumamente orgulloso de haber vivido los Juegos que vivimos y gratamente sorprendido por la calidad de los deportistas, pero también por el acompañamiento y el respeto demostrados por la gente. Esos son los valores del olimpismo y del deporte que queremos pregonar”, agregó.

A las sedes también asistieron 200.000 alumnos de escuelas de distintos puntos de la provincia, mientras que más de 4.000 voluntarios participaron de la organización. Mauro, en representación de ese grupo, definió la experiencia como “una satisfacción muy grande” y destacó “la calidez humana de los atletas, los organizadores y el público”.

Maricel, otra de las voluntarias presentes, coincidió: “Hablamos en representación de todos y estamos muy felices. Fueron días extraordinarios y creo que formamos una gran familia”.