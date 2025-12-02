Se confirmó el fixture del Súper Rugby Américas 2026

La mayor competencia del continente vuelve al ruedo y se confirmó el camino de las franquicias argentinas en el Súper Rugby Américas 2026. A poco más de un mes de comenzar las respectivas pretemporadas se dio a conocer el esquema del certamen, que contará con ocho franquicias, de las cuales cuatro serán argentinas: Capibaras XV, Dogos XV, Pampas y Tarucas (por Argentina), Peñarol Rugby (Uruguay), Selknam (Chile), Yacare XV (Paraguay) y Cobras Brasil Rugby (Brasil). El sistema de competencia será de dos ruedas todos contra todos, y los cuatro mejores accederán a semifinales, instancia programada para el viernes 12 de junio, mientras que la gran final se disputará el viernes 19 de junio.

Casi dos meses y medio antes de su inicio, una nueva y agrandada edición del Súper Rugby Américas confirma su calendario de partidos. Todo comenzará el viernes 20 de febrero, con la gran final prevista dieciocho semanas más tarde, el viernes 19 de junio.

La mejor competencia del continente, base de lanzamiento para futuros y actuales internacionales en cada uno de los países participantes, sumará una octava franquicia en la nueva temporada. Esto incrementará la cantidad de partidos, jugando catorce rondas, dos semifinales y la final, para un total de 59 partidos que cautivarán al público de la región, tanto en los estadios como con la amplia cobertura televisiva, mediática y en las redes sociales. Además, por primera vez en la historia del torneo, las dos rondas se jugarán en espejo, por lo cual la segunda fase será revancha de la primera.

Defenderá el título la franquicia uruguaya Peñarol Rugby, y participarán Selknam Rugby (Chile), Cobras Brasil Rugby (Brasil), Yacare XV (Paraguay) y cuatro franquicias del rugby argentino: el ex campeón Dogos XV, Pampas, Tarucas y el debutante Capibaras XV. Serán cincuenta y nueve partidos, a lo largo de catorce fechas regulares, con partidos a jugarse en los días viernes, sábado, domingo y hasta lunes. De hecho, serán cinco los lunes en que habrá rugby.

En cuanto a la franquicia Litoral que se denomina Capibaras XV, debutará contra Peñarol de Uruguay, el último campeón, el sábado 21 de febrero en Rosario. En la segunda fecha, el sábado 28 de febrero, será anfitrión en Santa Fe ante Cobras de Brasil, y el 23 de mayo, por la duodécima fecha, en la ciudad de Paraná se cruzará con Selknam de Chile.

Súper Rugby Américas Fixture primera rueda

Ronda 1

Viernes 20 de febrero

Dogos XV vs Cobras

Tarucas vs Selknam

Sábado 21 de febrero

Yacaré XV vs Pampas

Capibaras XV vs Peñarol Rugby

Ronda 2

Viernes 27 de febrero

Peñarol Rugby vs Tarucas

Sábado 28 de febrero

Selknam vs Yacare XV

Capibaras vs Cobras Brasil XV

Pampas vs Dogos XV

Ronda 3

Viernes 6 de marzo

Pampas vs Capibaras

Tarucas vs Dogos

Sábado 7 de marzo

Peñarol vs Selknam

Domingo 8 de marzo

Cobras XV vs Yacaré XV

Ronda 4

Viernes 13 de marzo

Peñarol vs Cobras XV

Tarucas vs Pampas

Sábado 14 de marzo

Yacaré XV vs Capibaras

Dogos XV vs Selknam

Ronda 5

Viernes 20 de marzo

Dogos XV vs Peñarol

Sábado 21 de marzo

Selknam vs Capibaras s XV

Yacaré XV vs Tarucas

Domingo 22 de marzo

Cobras XV vs Pampas

Ronda 6

Viernes 27 de marzo

Tarucas vs Cobras XV

Peñarol vs Yacaré XV

Sábado 28 de marzo

Selknam vs Pampas

Lunes 30 de marzo

Dogos XV vs Capibaras

Ronda 7

Viernes 10 de abril

Pampas vs Peñarol Rugby

Sábado 11 de abril

Yacaré XV vs Dogos XV

Domingo 12 de abril

Cobras XV vs Selknam

Lunes 13 de abril

Capibaras vs Tarucas