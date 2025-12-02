Se confirmó el fixture del Súper Rugby Américas 2026

La mayor competencia del continente vuelve al ruedo y se confirmó el camino de las franquicias argentinas en el Súper Rugby Américas 2026. A poco más de un mes de comenzar las respectivas pretemporadas se dio a conocer el esquema del certamen, que contará con ocho franquicias, de las cuales cuatro serán argentinas: Capibaras XV, Dogos XV, Pampas y Tarucas (por Argentina), Peñarol Rugby (Uruguay), Selknam (Chile), Yacare XV (Paraguay) y Cobras Brasil Rugby (Brasil). El sistema de competencia será de dos ruedas todos contra todos, y los cuatro mejores accederán a semifinales, instancia programada para el viernes 12 de junio, mientras que la gran final se disputará el viernes 19 de junio.
Casi dos meses y medio antes de su inicio, una nueva y agrandada edición del Súper Rugby Américas confirma su calendario de partidos. Todo comenzará el viernes 20 de febrero, con la gran final prevista dieciocho semanas más tarde, el viernes 19 de junio.
La mejor competencia del continente, base de lanzamiento para futuros y actuales internacionales en cada uno de los países participantes, sumará una octava franquicia en la nueva temporada. Esto incrementará la cantidad de partidos, jugando catorce rondas, dos semifinales y la final, para un total de 59 partidos que cautivarán al público de la región, tanto en los estadios como con la amplia cobertura televisiva, mediática y en las redes sociales. Además, por primera vez en la historia del torneo, las dos rondas se jugarán en espejo, por lo cual la segunda fase será revancha de la primera.
Defenderá el título la franquicia uruguaya Peñarol Rugby, y participarán Selknam Rugby (Chile), Cobras Brasil Rugby (Brasil), Yacare XV (Paraguay) y cuatro franquicias del rugby argentino: el ex campeón Dogos XV, Pampas, Tarucas y el debutante Capibaras XV. Serán cincuenta y nueve partidos, a lo largo de catorce fechas regulares, con partidos a jugarse en los días viernes, sábado, domingo y hasta lunes. De hecho, serán cinco los lunes en que habrá rugby.
En cuanto a la franquicia Litoral que se denomina Capibaras XV, debutará contra Peñarol de Uruguay, el último campeón, el sábado 21 de febrero en Rosario. En la segunda fecha, el sábado 28 de febrero, será anfitrión en Santa Fe ante Cobras de Brasil, y el 23 de mayo, por la duodécima fecha, en la ciudad de Paraná se cruzará con Selknam de Chile.
Súper Rugby Américas Fixture primera rueda
Ronda 1
Viernes 20 de febrero
Dogos XV vs Cobras
Tarucas vs Selknam
Sábado 21 de febrero
Yacaré XV vs Pampas
Capibaras XV vs Peñarol Rugby
Ronda 2
Viernes 27 de febrero
Peñarol Rugby vs Tarucas
Sábado 28 de febrero
Selknam vs Yacare XV
Capibaras vs Cobras Brasil XV
Pampas vs Dogos XV
Ronda 3
Viernes 6 de marzo
Pampas vs Capibaras
Tarucas vs Dogos
Sábado 7 de marzo
Peñarol vs Selknam
Domingo 8 de marzo
Cobras XV vs Yacaré XV
Ronda 4
Viernes 13 de marzo
Peñarol vs Cobras XV
Tarucas vs Pampas
Sábado 14 de marzo
Yacaré XV vs Capibaras
Dogos XV vs Selknam
Ronda 5
Viernes 20 de marzo
Dogos XV vs Peñarol
Sábado 21 de marzo
Selknam vs Capibaras s XV
Yacaré XV vs Tarucas
Domingo 22 de marzo
Cobras XV vs Pampas
Ronda 6
Viernes 27 de marzo
Tarucas vs Cobras XV
Peñarol vs Yacaré XV
Sábado 28 de marzo
Selknam vs Pampas
Lunes 30 de marzo
Dogos XV vs Capibaras
Ronda 7
Viernes 10 de abril
Pampas vs Peñarol Rugby
Sábado 11 de abril
Yacaré XV vs Dogos XV
Domingo 12 de abril
Cobras XV vs Selknam
Lunes 13 de abril
Capibaras vs Tarucas