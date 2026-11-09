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Se confirmó la realización de la Maratón Santa Fe-Coronda de aficionados

La organización de la Santa Fe-Coronda de aficionados ratificó la realización de la segunda edición tras evaluar las condiciones del Río Paraná. También se hará el Desafío de 2k y 5k

Ovación

Por Ovación

9 de noviembre 2026 · 09:27hs
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Fue ratificada para el 28 de noviembre la Maratón Santa Fe-Coronda de aficionados.

Fue ratificada para el 28 de noviembre la Maratón Santa Fe-Coronda de aficionados.

Era una noticia que el ambiente de las aguas abiertas estaba esperando. La situación actual de el estado de los ríos por la cuestión hidrológica y el impacto del Niño en la región habían encendido las alarmas, pero en las últimas horas la organización ratificó la realización de la segunda edición de la Maratón Santa Fe-Coronda de aficionados tras evaluar las condiciones del río Paraná. También se confirmó El Desafío 2K y 5K. La prueba se llevará a cabo el 28 de noviembre.

Se viene la segunda Santa Fe-Coronda de aficionados

La segunda edición de la Maratón Santa Fe–Coronda Aficionados se realizará el sábado 28 de noviembre, tal como estaba previsto. La decisión fue adoptada luego de un seguimiento de los registros de altura del río, las proyecciones del INA y las condiciones observadas sobre el recorrido.

Diego Degano, integrante de la organización, explicó: “Entendemos que están dadas las condiciones para realizar la maratón. La historia demuestra que la Santa Fe–Coronda se ha nadado muchas veces con alturas similares e incluso superiores. Nuestra principal preocupación es que la creciente pudiera provocar evacuaciones y, afortunadamente, no estamos frente a ese escenario.”.

El pasado lunes 2 de noviembre, la organización realizó un reconocimiento de los 48 kilómetros del recorrido, comprobando que, pese a la altura del río y la presencia de camalotes, la amplitud de su cauce permite disponer de sectores adecuados para la natación.

No obstante, resta definir el lugar de largada sobre la Costanera Este de Santa Fe, debido a que la acumulación de vegetación flotante impide utilizar el sector del parador Fortress Piedras Blancas. En Coronda, la llegada está confirmada a la altura del Club de Regatas, donde se instalará la placa de toque.

Desde su primera edición en 1961, la Santa Fe–Coronda registra numerosas competencias disputadas con alturas superiores a los cinco metros. En 1966 el río alcanzó los 6,23 metros y en 1977 los 6,24 metros, el mayor registro histórico de la prueba.

También se destacan los récords de 1990, cuando Degano se convirtió en el primer nadador en bajar las siete horas, con una altura de 5,72 metros, y de 2010, cuando el búlgaro Petar Stoychev estableció el récord de 6h57, con el río en 5,62 metros.

“Un río alto no significa necesariamente que no se pueda nadar. Incluso, algunos de los grandes récords de la Santa Fe–Coronda se consiguieron con alturas superiores a los cinco metros. Lo importante es evaluar las condiciones particulares del río y garantizar la seguridad de los participantes”, destacó Degano.

La organización ratificó además la realización de las pruebas de 2 y 5 kilómetros, previstas para el mismo día de la maratón. De esta manera, Santa Fe y Coronda volverán a ser escenario de una jornada que se espera reúna a unos 400 nadadores en una de las tradiciones deportivas más emblemáticas de la región.

Maratón Santa Fe Coronda
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