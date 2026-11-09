Día del Donante de Sangre: más de 23 mil personas participaron de 245 colectas en lo que va del año en Santa Fe

La Provincia de Santa Fe conmemora este 9 de noviembre, Día Nacional del Donante Voluntario, con la planificación de más campañas de donación y fortalece un esquema que es pionero en el país, a través de la moderna tecnología del Centro Regional de Hemoterapia.

Día Nacional del Donante Voluntario: el sistema público de salud de Santa Fe procesó más de 20 mil unidades seguras de sangre en lo que va del año

En el Día Nacional del Donante Voluntario , que se conmemora cada 9 de noviembre, el Ministerio de Salud de Santa Fe informó que el sistema público de donación y procesamiento de sangre produjo, en lo que va del año, más de 20 mil unidades aptas, seguras y testeadas en los estándares más elevados, que se utilizaron para transfusiones, cirugías, trasplantes y tratamientos, en efectores públicos y privados.

La cifra es producto de más de 23 mil donaciones realizadas en colectas externas y postas fijas.

Además, el Centro Regional de Hemoterapia (CRH) realizó 6.413 estudios inmunohematológicos a embarazadas y procedimientos como tamizaje de infecciones transmisibles por transfusión a donantes de sangre y órganos y estudios del perfil inmunohematológico de ambos tipos de donantes, entre otros.

La ministra de Salud, Silvia Ciancio destacó que “los resultados responden a una fuerte inversión del gobierno de Pullaro para incorporar tecnología que eleva los estándares de calidad y al enorme trabajo que realizan los equipos”.

LEER MÁS: Récord de donación de órganos: uno de cada siete trasplantes del país fue posible gracias a donantes santafesinos

Asimismo, destacó que el principal objetivo es “garantizar unidades de altísima calidad para todo el territorio santafesino”, y consolidar “un esquema pionero a nivel nacional, que se anticipó a las actualizaciones de normativas federales, dotando a los procesos de mayor eficiencia y seguridad”.

En ese marco, la ministra destacó que el CRH elevó al 90 % la tasa de obtención de plaquetas por unidad colectada, superando el límite del 45 al 50 % que presentaba el anterior esquema manual.

Desafíos de un sistema que da respuesta

El sistema de salud pública provincial requiere un promedio diario de 100 unidades de sangre para transfusiones y otros tratamientos. La mayoría de ellas se obtienen en colectas públicas organizadas por el Centro Único de Donación, Ablación e Implante de Órganos (Cudaio), como también en bancos de sangre y servicios de hemoterapia de hospitales y efectores provinciales.

Cubrir la demanda de unidades de sangre seguras y testeadas se volvió un desafío mayor a partir de la Resolución Nacional Nº 536, que establece que la donación debe ser voluntaria, habitual y responsable, restringiendo la captación de donantes de reposición dirigidos a pacientes específicos.

Al respecto, la directora del Centro Regional de Hemoterapia, Andrea Acosta, analizó que “al restringirse la forma de captación conocida como reposición, se reafirma la necesidad de promover que cada vez más personas voluntarias concurran a donar de forma regular”.

LEER MÁS: El Sistema Nacional de Sangre se modernizó: Santa Fe es referencia en seguridad transfusional

Después de la donación

Las instancias de análisis, procesamiento y distribución se concretan e el Centro Regional de Hemoterapia, con dos sedes. Su creación, primero en Rosario y luego en Santa Fe, permitió que el sistema sea más eficiente y moderno, a partir de la centralización de los procesamientos, la logística y la incorporación de tecnología.

“Todo el sistema debe funcionar con organización minuciosa de los tiempos y los protocolos de seguridad biológica”, explica Acosta; y destacó que para eso “contamos con equipos muy sólidos y equipamiento para procesar miles de unidades con precisión y eficiencia, lo que redunda en una sangre más segura y de rápida disponibilidad”.

Acosta también describió la reciente incorporación del sistema Reveos, como un gran avance, “ya que reduce y automatiza un flujo de trabajo de más de 20 pasos a sólo 9; integrando tareas como el balanceo, la centrifugación, el prensado, el sellado y la transmisión automática de datos. Además, logra que una cantidad superior de unidades extraídas generen plaquetas, que son indispensables para muchos usos clínicos”.

Próximas colectas

Las próximas jornadas de donación de Cudaio se realizarán en Rosario, Funes, Sastre y Santa Fe.

En Rosario, se realizarán colectas el martes 10, en la sede de la Universidad Abierta Interamericana y, en coordinación con la Municipalidad de Rosario, en la Escuela Nº 570 Julieta Lanteri; y el sábado 14 en la sede Echesortu de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días.

Por su parte, en Santa Fe, las colectas serán el martes 10 en el Hospital Cullen; el miércoles 11 en la Facultad de Ciencias Económicas de la UNL; y el jueves 12 en la Parroquia Sagrada Familia.

En Funes se realizará una jornada el miércoles 11, en el Colegio del Sol; y en Sastre la colecta tendrá lugar el jueves 12, en el cuartel de Bomberos Voluntarios.

Por más información, consultar en cudaio.gob.ar/donacion-de-sangre/