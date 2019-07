Se define el rival de Colón en la Copa Sudamericana

Minutos después de las 21, este martes los hinchas de Colón sabrán si el destino próximo será viajar a Venezuela o Lima para la disputa de los cuartos de final de la Copa Sudamericana.

A partir de las 19.15, Sporting Cristal buscará dar vuelta el resultado en la serie frente a Zulia de Venezuela, que la semana anterior se impuso por 1 a 0.

"Para ganar mañana (por hoy) necesitamos ambición y atención en los duelos individuales. El equipo está con todas las ganas del triunfo. Debemos controlar bien la ansiedad ante la presión del partido. Pedimos a la hinchada su apoyo incondicional", señaló Claudio Vivas en la previa del encuentro.

Si bien no están confirmadas, las fechas de la próxima ronda serán 20 y 27 de agosto. En el caso de que avancen los venezolanos, Colón definirá en condición de local. Por su parte, si es al revés, la serie se resolverá en Perú.

Probables formaciones

Sporting cristal: J. Álvarez, J. Madrid, R. Renvoredo, O. Merlo, J. Céspedes, J. Cazulo, H. Calcaterra, C. Ortiz; F. Pacheco, C. Gonzales, C. Palacios.

Zulia FC: L. Morales; D. Rivillo, G. León, A. Maldonado, G. Benitez; J. Martínez, E. Hernández; B. Velásquez, A. Zambrano, F. Feltscher, J. Paredes

Hora de inicio: 19.15

Árbitro: Anderson Daronco (Brasil)

Estadio: Alejandro Villanueva