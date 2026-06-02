Federico Angelini reemplazará a Virginia Coudannes en la Secretaría de Gestión Institucional

El gobernador firmó el Decreto N.º 1150 mediante el cual designó a Federico Angelini como nuevo secretario de Gestión Institucional del Ministerio de Justicia y Seguridad. En tanto, Virginia Coudannes pasará a desempeñarse como asesora de la Gobernación con rango equivalente al de secretaria ministerial

El gobierno de la provincia de Santa Fe oficializó este lunes una modificación en la estructura del Ministerio de Justicia y Seguridad . A través del Decreto N.º 1150 , firmado por el gobernador provincial, se dispuso la designación de Federico Angelini como nuevo secretario de Gestión Institucional , cargo que hasta ahora ocupaba María Virginia Coudannes .

La medida establece que Coudannes dejará sus funciones al frente de la Secretaría de Gestión Institucional para asumir como Asesora Nivel C del Poder Ejecutivo – Gobernación , con una retribución equivalente al rango de secretaria ministerial.

decreto angelini coudannes

Según consta en el decreto, la designación de Angelini se enmarca en una reestructuración administrativa impulsada por el Ejecutivo provincial. El texto oficial señala que el cambio fue solicitado por la Secretaría General de la Gobernación y contó con la intervención técnica de áreas dependientes del Ministerio de Economía, entre ellas la Dirección General de Presupuesto, la Secretaría de Hacienda y la Secretaría de Recursos Humanos y Función Pública.

En su artículo 4°, la norma dispone la designación de Federico Angelini como Secretario de Gestión Institucional dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad, cargo estratégico dentro de la estructura ministerial encargada de coordinar aspectos administrativos e institucionales de la cartera.

Por su parte, el artículo 3° establece el nombramiento de Virginia Coudannes como asesora de la Gobernación, precisando que cesa en sus funciones dentro del Ministerio de Justicia y Seguridad para asumir su nuevo rol en el Poder Ejecutivo.

El decreto también ordena adecuaciones en la planta de personal temporaria de distintas jurisdicciones provinciales y dispone que, antes de la toma de posesión de los cargos, se verifique el cumplimiento de todos los requisitos exigidos por la normativa vigente para este tipo de designaciones.

La medida fue refrendada por los ministros de Justicia y Seguridad, Economía y Gobierno e Innovación Pública, y quedó formalmente registrada el 1 de junio de 2026.

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