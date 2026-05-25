Belgrano campeón: otro espejo incómodo para Unión

El campeonato de Belgrano volvió a poner en discusión el presente y las ambiciones de Unión. Otro club de los no grandes que festeja su primer título.

El título conseguido por Belgrano en el Torneo Apertura no pasó inadvertido en Santa Fe. Muy por el contrario. En Unión volvió a instalarse una sensación incómoda, dolorosa y cada vez más difícil de explicar: mientras otros clubes considerados “no grandes” consiguen hacer historia, el Tate sigue viendo pasar oportunidades sin poder alcanzar su primera gran consagración.

El fenómeno no es nuevo, pero sí cada vez más recurrente. En los últimos años fueron varios los equipos fuera del círculo tradicional de poder que lograron títulos inéditos o históricos. Primero fue Colón con la Copa de la Liga 2021. Luego aparecieron las coronaciones de Platense y ahora la de Belgrano.

A eso se le suman los campeones recientes de la Copa Argentina, donde clubes como Patronato, Central Córdoba e Independiente Rivadavia también lograron dar golpes históricos.

Un formato que abre puertas

Más allá de las críticas que suelen generar los formatos actuales del fútbol argentino, especialmente los torneos cortos, hay una realidad evidente: hoy existen más posibilidades para equipos de este perfil.

Los torneos Apertura, con series eliminatorias y calendarios comprimidos, terminan emparejando escenarios. Sobre todo porque los clubes más poderosos dividen esfuerzos entre la Copa Libertadores, la Sudamericana y las competencias locales. El desgaste físico y mental muchas veces termina jugando a favor de los equipos que apuntan exclusivamente al torneo doméstico.

Y Belgrano supo aprovecharlo de manera perfecta.

El verdugo de Unión terminó campeón

El recorrido del Pirata tiene además un condimento especial para Unión: uno de los equipos que dejó en el camino fue justamente el Tatengue.

En los cuartos de final, Belgrano derrotó 2-0 a Unión en el Gigante de Alberdi. El primer tiempo fue ampliamente favorable al conjunto cordobés y, cuando en el complemento el equipo de Leonardo Madelón atravesaba su mejor momento, llegó el golpe que abrió el partido. Luego, el local lo liquidó con autoridad y avanzó a semifinales.

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Después eliminó a Argentinos Juniors por penales y finalmente dio el gran golpe ante River en la final.

Belgrano levantó dos veces el resultado y terminó resolviendo el partido en apenas cinco minutos con Nicolás “Uvita” Fernández como gran figura y héroe de la consagración gracias a sus dos goles.

Y allí aparece otro dato imposible de ignorar para el mundo Unión: Uvita Fernández es reconocido hincha tatengue y durante años se habló de una posible llegada al club que nunca terminó concretándose.

Thiago Cardozo y otra historia que hace ruido en Unión

El campeonato de Belgrano también volvió a poner en escena el caso de Thiago Cardozo.

El arquero uruguayo fue cedido a préstamo desde Unión luego de no ser tenido en cuenta por Leonardo Madelón en su regreso al club. Hoy terminó siendo parte de un plantel campeón y Belgrano cuenta con una opción de compra favorable para junio de 1.200.000 dólares, tras haberse caído la cláusula de un millón de dólares que existía en diciembre pasado.

Otro capítulo que inevitablemente genera debate en Santa Fe.

Belgrano fue construyendo su salto de calidad

El título del Pirata no aparece como producto del azar. Belgrano viene construyendo desde hace varios años un proyecto con fuerte inversión, sentido de pertenencia y jerarquía.

Potenció su plantel con regresos de peso como los de Emiliano Rigoni y Lucas Zelarayán. Apostó fuerte económicamente con la contratación de Nicolás Fernández, por quien desembolsó 2.300.000 dólares, y además sumó futbolistas determinantes como Lucas Passerini y Franco Vázquez, uno de los grandes aciertos del mercado en los últimos años.

También existe una diferencia estructural importante. Belgrano posee un respaldo social enorme: supera los 100.000 asociados registrados y tiene entre 67.000 y 70.000 socios activos, una cifra muy superior a la de Unión, que apenas supera los 22.000.

Aunque también es cierto que otros clubes como Patronato, Platense, Central Córdoba, Independiente Rivadavia e incluso el propio Colón lograron títulos sin alcanzar siquiera los 30.000 socios.

Unión y la necesidad de elevar la vara

La sensación que queda en Unión es que el club sigue quedando detenido en el mismo lugar mientras otros equipos similares avanzan, se fortalecen y terminan haciendo historia.

El Tatengue volvió a quedarse en cuartos de final, como le ocurrió recientemente en el Apertura. También sufrió una temprana eliminación en Copa Argentina ante Independiente, un rival golpeado y en crisis futbolística.

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Por eso, todo lo ocurrido alrededor de Belgrano termina funcionando como un fuerte llamado de atención. La eliminación ante el Pirata, la consagración cordobesa y las oportunidades desperdiciadas vuelven a poner sobre la mesa una discusión de fondo: Unión necesita replantear objetivos, elevar la vara y dar un verdadero salto de calidad deportivo, institucional y futbolístico.

Porque mientras otros clubes del interior empiezan a escribir las páginas más gloriosas de su historia, en Santa Fe la gran cuenta pendiente sigue intacta.