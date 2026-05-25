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El plantel de Unión ya entró en vacaciones y ahora comienza otro partido

Con el plantel licenciado, Unión entra en un receso con incertidumbre: la continuidad de Leonardo Madelón, una limpieza y la exigencia de un salto de calidad

Ovación

Por Ovación

25 de mayo 2026 · 15:07hs
El plantel de Unión ya entró en vacaciones y ahora comienza otro partido

Prensa Unión

La derrota ante Independiente no solo significó la eliminación de la Copa Argentina. También bajó el telón de un semestre con muchas lecturas para Unión y abrió un compás de espera que, lejos de traer tranquilidad, deja un frente a decisiones necesarias y urgentes.

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Mientras los jugadores ya disfrutan de sus vacaciones hasta el 15 de junio, puertas adentro empieza otro campeonato: el de las definiciones. Porque el Tate entró en pausa en la cancha, pero aceleró en los escritorios.

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Temas por resolver en Unión

El foco principal apunta directamente a Leonardo Madelón. Hoy nadie puede garantizar su continuidad. El entrenador necesita descansar, despejarse y pensar. Lo dijo varias veces. Pero detrás del cansancio también hay un mensaje profundo: no alcanza solo con sostenerse. El DT pretende un equipo que le permita competir de verdad y no sobrevivir cada torneo reinventándose con lo justo.

Leonardo Madelón 1
La primera meta de Uni&oacute;n es resolver la continuidad de Leonardo Madel&oacute;n.

La primera meta de Unión es resolver la continuidad de Leonardo Madelón.

Luis Spahn intentó bajarle tensión a la cuestión económica y aseguró que el dinero no será un obstáculo. Sin embargo, el problema parece ir mucho más allá de los números. Madelón quiere señales futbolísticas, un proyecto serio y un plantel con más respuestas. Ya no alcanza con apostar al campeonato económico, más allá de que la última vez que Unión le salió mal con Cristian González.

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En paralelo, Unión empieza a preparar una inevitable depuración. Nicolás Palavecino tiene un pie afuera y todo indica que no seguirá después de finalizar su contrato (llegó a préstamo sin opción de compra). Emiliano Álvarez también quedó en zona de incertidumbre, ya que su cesión termina el mes que viene y todavía no hay certezas sobre su futuro.

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Pero eso no sería todo. Hay futbolistas que ya saben que corren desde atrás y difícilmente continúen. Los casos de Claudio Corvalán y Enzo Roldán aparecen entre los más sensibles y no se descartan rescisiones para descomprimir un plantel que necesitará renovación y oxígeno. Por eso, el receso tatengue tiene poco de descanso real.

Unión Leonardo Madelón vacaciones
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