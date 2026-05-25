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Belgrano ahora va por más: las finales que puede jugar tras ganar el Apertura

Belgrano todavía celebra el inolvidable título ante River, pero la conquista del Apertura puede ser apenas el comienzo. ¡Mirá!

25 de mayo 2026 · 15:18hs
Belgrano ahora va por más: las finales que puede jugar tras ganar el Apertura

En Alberdi todavía no terminan de caer. Belgrano hizo historia al vencer 3-2 a River en el Kempes y conquistar el primer campeonato de Primera División de toda su vida. Una consagración que desató una fiesta eterna en Córdoba, pero que además abrió un escenario impensado hace apenas algunos meses: el Pirata ahora tiene por delante una cadena de finales que puede convertir este ciclo en el más glorioso del club.

Porque el título del Torneo Apertura no vino solo con la vuelta olímpica. También le garantizó automáticamente un lugar en el próximo Trofeo de Campeones, donde enfrentará al ganador del Clausura por una nueva estrella nacional. Y ahí aparece el verdadero premio grande.

Las otras finales que puede jugar Belgrano

Si Belgrano vuelve a imponerse y se queda también con ese trofeo, el calendario empezará a llenarse de definiciones. El equipo cordobés accedería directamente a la Supercopa Argentina, donde chocará contra el campeón de la Copa Argentina, y además jugaría la Supercopa Internacional, reservada para el vencedor del Trofeo de Campeones frente al líder anual de la temporada. Pero la ambición puede ir todavía más lejos.

La AFA anunció para 2025 la creación de la Recopa de Campeones, un nuevo certamen reservado para los ganadores de la Copa Argentina, la Supercopa Argentina y la Supercopa Internacional. elgrano podría meterse también ahí si logra seguir levantando copas.

Traducido en números: el Pirata pasó de conquistar el primer título de Primera de su historia a tener la posibilidad concreta de jugar otras cuatro finales en menos de un año.

Lo que hasta hace poco parecía una fantasía hoy ya forma parte del horizonte real de un club que se acostumbró a derribar límites. En Córdoba nadie quiere despertarse. Y con razón: Belgrano todavía festeja, pero la historia recién empieza.

Belgrano apertura Trofeo de Campeones
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