Colón tropezó no una ni dos, sino tres veces con la misma piedra

De los últimos cuatro partidos, en tres de ellos Colón comenzó ganando y se lo empataron, demostrando las dificultades para sostener un resultado

De los últimos cuatro partidos que jugó, en tres de ellos Colón marcó el primer gol, pero los terminó empatando.

Los últimos partidos que jugó Colón dejaron en claro que al equipo le cuesta y mucho sostener un resultado . Y que cuando va ganando, no sabe defenderse con la pelota.

El equipo retrocede demasiado cuando está en ventaja y deja que el rival se anime y gane en confianza. No es casualidad, que de los últimos cuatro partidos, en tres de ellos el Sabalero comenzó ganando y terminó empatando.

Y el restante en el que se impuso, All Boys le marcó dos goles y Matías Budiño fue una de las figuras. Siendo que el Albo es un equipo que convierte muy pocos goles.

Lo cierto es que Colón arrancó ganando 1-0 con Los Andes, pero en el segundo tiempo el Mil Rayitas lo empató. Algo similar sucedió con Estudiantes de Buenos Aires, aunque en esta ocasión, el Rojinegro ganaba y su rival lo empató en el final del primer tiempo.

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Mientras que contra Mitre, se repitió la historia del partido con Los Andes. Y es que Colón marcó el primer gol nuevamente en el primer tiempo y el elenco santiagueño le empató en el complemento.

No es común que en poco tiempo Colón tropieze tres veces con la misma piedra y eso sin dudas que es un aspecto a corregir para lograr ser un equipo confiable.

La realidad indica que Colón fue involucionando respecto a la solidez que había mostrado en los primeros partidos y deberá aprender no solo a conservar el resultado, sino a tratar de ampliarlo cuando va ganando.