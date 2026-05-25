Belgrano festeja su primer título con una mega caravana por la circunvalación de Córdoba

Tras la histórica consagración de Belgrano en el Apertura 2026 desató una celebración sin precedentes que promete extenderse durante varias jornadas

Tras la histórica consagración de Belgrano en el Torneo Apertura 2026 desató una celebración sin precedentes que promete extenderse durante varias jornadas.

Luego de la victoria por 3 a 2 sobre River en el estadio Mario Alberto Kempes, que le otorgó al club de Alberdi su primera estrella en la máxima categoría del fútbol argentino, la parcialidad celeste vive este lunes un reencuentro directo con los flamantes campeones.

Belgrano festeja con su gente

La institución cordobesa ratificó que el epicentro de los festejos oficiales constará de una masiva movilización vehicular diseñada para recorrer Córdoba. La iniciativa busca brindar un espacio seguro para que la masa de simpatizantes rinda homenaje tanto a los futbolistas como al cuerpo técnico liderado por Ricardo Zielinski, artífices del logro más trascendental en la vida deportiva del Pirata junto al ascenso de 2011 ante el mismo rival.

La diagramación de este evento de este lunes se resolvió de urgencia tras las masivas concentraciones espontáneas del domingo por la noche. Miles de hinchas coparon por completo puntos neurálgicos de la provincia como el centro comercial Patio Olmos y la neurálgica intersección de las avenidas Colón y General Paz, tiñendo el paisaje urbano de celeste y bloqueando los accesos vehiculares debido a la inmensa marea humana.

Frente a la imposibilidad de avanzar de forma segura por el trazado céntrico tradicional, el Ministerio de Seguridad provincial coordinó una alternativa vial. Las fuerzas de seguridad establecieron que el colectivo descapotable que moviliza a la delegación campeona, con figuras de la talla de Franco Vázquez, Emiliano Rigoni y Lucas Zelarrayán, inicie su marcha oficial a las 14.30.

El trayecto, bautizado institucionalmente como “la vuelta olímpica más grande del país”, se llevará a cabo enteramente a lo largo del anillo interno de la Avenida Circunvalación, realizándose en sentido de las agujas del reloj. Esta estrategia de festejo perimetral ya registra una aplicación exitosa en la temporada 2022 y fue priorizada para evitar el colapso absoluto del casco urbano. La Policía de Córdoba desplegó un importante dispositivo logístico para custodiar banquinas y puentes, permitiendo que el público se posicione de manera ordenada.

A través de un comunicado en sus redes sociales oficiales, la dirigencia de Belgrano instó a la comunidad a concurrir con banderas y prendas del club, priorizando el buen comportamiento.