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El amor por el río y la pesca deportiva: quién era Gustavo Aguirre, el hombre que encontraron muerto tras 50 días de búsqueda

Pescadores encontraron los restos enganchados en un espinel. La confirmación puso fin a casi dos meses de angustia e incertidumbre para la familia del hombre que había desaparecido tras el hundimiento de su embarcación.

Redacción UNO Santa Fe

Por Redacción UNO Santa Fe

18 de agosto 2026 · 09:30hs
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El amor por el río y la pesca deportiva: quién era Gustavo Aguirre

El amor por el río y la pesca deportiva: quién era Gustavo Aguirre, el hombre que encontraron muerto tras 50 días de búsqueda

Luego de 50 días de intensa búsqueda y dolorosa incertidumbre, este domingo fue hallado el cuerpo sin vida de Gustavo Aguirre, el hombre que permanecía desaparecido tras el hundimiento de una embarcación en aguas del río Colastiné.

El hallazgo fue realizado por pescadores de la zona que detectaron el cuerpo enganchado en un espinel y dieron aviso inmediato a la familia y a las autoridades policiales. Personal de la fuerza de seguridad montó el operativo para la extracción de los restos y su posterior traslado a la morgue judicial para los peritajes de rigor y el reconocimiento formal por parte de sus allegados.

"Queríamos cerrar este ciclo porque esa puerta nunca se cerraba. Siempre venía alguno y decía 'capaz se fue a una isla', y uno terminaba creyendo que podíamos encontrarlo con vida. Hoy se cerró esa etapa tortuosa que caminamos durante 50 días", subrayó el sobrino de Gustavo Aguirre.

LEER MÁS: "Queríamos cerrar este ciclo", dijeron familiares tras el hallazgo del cuerpo de Aguirre en el río Colastiné

El dolor de la familia y el recuerdo del pescador

Rosana, hermana de la víctima, y su sobrino confirmaron la triste novedad y coincidieron en que el hallazgo aporta un necesario cierre para una etapa atravesada por hipótesis, versiones contrapuestas y angustia constante.

Al momento de recordar a Gustavo, sus allegados eligieron homenajearlo a través de su mayor pasión y la marca distintiva de su personalidad: el amor por el río y la pesca deportiva:

Puro entusiasmo: "Lo recuerdo como ese viejo cargoso al que le gustaba pescar, siempre con una sonrisa", expresó emocionado su sobrino.

Su deseo de compartir con los demás: destacaron que disfrutaba enseñarle los secretos del río y la pesca a sus seres queridos cada vez que salían embarcados.

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