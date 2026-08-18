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Imputaron a los siete cadetes de la Escuela Penitenciaria por abuso sexual y lesiones: la fiscal pedirá la prisión preventiva

La acusación formal fue radicada por la fiscal Jorgelina Moser Ferro en los Tribunales de Santa Fe. Revelaron que el hecho ocurrió cuando la víctima fue acorralada en un vestuario. La Fiscalía descartó que se haya tratado de una "broma o ritual de iniciación".

Redacción UNO Santa Fe

Por Redacción UNO Santa Fe

18 de agosto 2026 · 09:44hs
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Imputaron a los siete cadetes de la Escuela Penitenciaria por abuso sexual y lesiones: la fiscal pedirá la prisión preventiva

Imputaron a los siete cadetes de la Escuela Penitenciaria por abuso sexual y lesiones: la fiscal pedirá la prisión preventiva

Los siete aspirantes a cadetes de la Escuela Penitenciaria de la ciudad de Santa Fe fueron imputados formalmente este martes en los Tribunales locales por los delitos de abuso sexual simple agravado por la participación de dos o más personas en concurso real con lesiones leves.

La atribución fáctica fue llevada adelante por la fiscal Jorgelina Moser Ferro, del Ministerio Público de la Acusación (MPA).

Durante la audiencia, la representante del MPA detalló que los acusados —de entre 18 y 29 años y sin antecedentes penales— abordaron a la víctima (un joven de 19 años) en un vestuario, lo arrojaron al suelo, lo golpearon, lo patearon y luego procedieron a realizarle manoseos por debajo de los pantalones. Por su parte, cuatro de los siete acusados prestaron declaración e intentaron desligarse alegando no haber estado en el lugar.

LEER MÁS: Escándalo en la Escuela Penitenciaria: imputan a los siete cadetes detenidos por un presunto abuso sexual

"No fue un rito de iniciación ni una broma. Según lo que manifestó la víctima, era una práctica habitual que ya hacía bastante tiempo que ocurría. Este viernes pediré la prisión preventiva porque existe un claro riesgo de entorpecimiento procesal", sostuvo Jorgelina Moser Ferro, fiscal de la Unidad Especial Gefas (MPA).

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Revelaciones de la Fiscalía y próximos pasos del proceso

La fiscal destacó que la secuencia fue interrumpida gracias a la intervención de tres compañeros que rescataron al joven agredido. Asimismo, precisó que la investigación penal se inició formalmente tras la denuncia radicada por el propio subdirector del Servicio Penitenciario de Santa Fe, descartando por el momento el análisis de cámaras de videovigilancia internas.

En el plano administrativo e institucional, Moser Ferro indicó tener conocimiento de la emisión de un decreto provincial que dispone la separación definitiva de los involucrados del trayecto formativo estatal.

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Este viernes se resolverá la prisión preventiva

La próxima instancia decisiva tendrá lugar este viernes, cuando en la audiencia de medidas cautelares la fiscalía solicite la prisión preventiva de los siete acusados. Moser Ferro argumentó que la pérdida de su estado de aspirantes y la falta de arraigo laboral formal configuran un riesgo procesal de fuga y entorpecimiento en la recolección de testimoniales de los demás alumnos de la Escuela Penitenciaria.

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