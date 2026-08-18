Unión brindó el parte médico de Malcorra, Mosqueira y Vargas

Este martes, Unión dio a conocer el parte médico de Ignacio Malcorra, Joaquín Mosqueira y Lautaro Vargas, quienes se lesionaron en el partido ante San Lorenzo

Unión dio a conocer el parte médico de Mosqueira, Vargas y Malcorra.

El partido que Unión jugó ante San Lorenzo fue absolutamente negativo, quizás no tanto por el resultado, sino por el tendal de jugadores lesionados que arrojó el encuentro.

Y es que en el primer tiempo, Leonardo Madelón se vio obligado a realizar dos cambios por lesiones y el tercero llegó antes de comenzar el segundo tiempo precisamente para no completar las tres ventanas.

A los 17' de la primera etapa fue reemplazado Ignacio Malcorra, a los 26' el que salió del campo de juego fue Joaquín Mosqueira, en tanto que Lautaro Vargas no salió a disputar el segundo tiempo.

La realidad es que existía mucha preocupación en torno a las lesiones sufridas por los tres futbolistas y este martes, el club rojiblanco dio a conocer el parte médico.

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En el caso de Malcorra padece una lesión grado 1 en isquiotibiales de muslo derecho. Y en consecuencia, el jugador realiza tratamiento kinésico.

Por su parte, Mosqueira sufrió una distensión severa de ligamento colateral interno de rodilla derecha. De esta manera, realizará tratamiento de plasma rico en plaquetas, quedando en recuperación kinésica.

Mientras que Vargas sufrió un esguince severo de rodilla izquierda. Será reevaluado en forma diaria, y según su evolución se definirá la conducta terapéutica.