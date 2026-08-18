Uno Santa Fe | Unión | Unión

Unión brindó el parte médico de Malcorra, Mosqueira y Vargas

Este martes, Unión dio a conocer el parte médico de Ignacio Malcorra, Joaquín Mosqueira y Lautaro Vargas, quienes se lesionaron en el partido ante San Lorenzo

Ovación

Por Ovación

18 de agosto 2026 · 09:16hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
Unión dio a conocer el parte médico de Mosqueira

Unión dio a conocer el parte médico de Mosqueira, Vargas y Malcorra.

El partido que Unión jugó ante San Lorenzo fue absolutamente negativo, quizás no tanto por el resultado, sino por el tendal de jugadores lesionados que arrojó el encuentro.

El parte médico de los tres jugadores lesionados

Y es que en el primer tiempo, Leonardo Madelón se vio obligado a realizar dos cambios por lesiones y el tercero llegó antes de comenzar el segundo tiempo precisamente para no completar las tres ventanas.

A los 17' de la primera etapa fue reemplazado Ignacio Malcorra, a los 26' el que salió del campo de juego fue Joaquín Mosqueira, en tanto que Lautaro Vargas no salió a disputar el segundo tiempo.

La realidad es que existía mucha preocupación en torno a las lesiones sufridas por los tres futbolistas y este martes, el club rojiblanco dio a conocer el parte médico.

LEER MÁS: Mansilla, en el centro de las dudas: el arco de Unión necesita una cirugía mayor

En el caso de Malcorra padece una lesión grado 1 en isquiotibiales de muslo derecho. Y en consecuencia, el jugador realiza tratamiento kinésico.

Por su parte, Mosqueira sufrió una distensión severa de ligamento colateral interno de rodilla derecha. De esta manera, realizará tratamiento de plasma rico en plaquetas, quedando en recuperación kinésica.

Mientras que Vargas sufrió un esguince severo de rodilla izquierda. Será reevaluado en forma diaria, y según su evolución se definirá la conducta terapéutica.

Unión Malcorra Mosqueira
Noticias relacionadas
Unión perdió intensidad y recorrido por el sector izquierdo.

El gran déficit que mostró Unión en el inicio del torneo por el costado izquierdo

la paradoja de union: sus delanteros piden chances y marabel las convierte en sarmiento

La paradoja de Unión: sus delanteros piden chances y Marabel las convierte en Sarmiento

las frases que desnudan la crisis de union: madelon y tarragona rompieron el molde

Las frases que desnudan la crisis de Unión: Madelón y Tarragona rompieron el molde

mansilla, en el centro de las dudas: el arco de union necesita una cirugia mayor

Mansilla, en el centro de las dudas: el arco de Unión necesita una cirugía mayor

Lo último

Franco Calderón: Me voy a tirar de cabeza por esta camiseta

Franco Calderón: "Me voy a tirar de cabeza por esta camiseta"

Escandalosa pelea entre Guillermo Barros Schelotto y Vaccari tras el empate en Liniers

Escandalosa pelea entre Guillermo Barros Schelotto y Vaccari tras el empate en Liniers

Se retoma el servicio de la línea 8 de colectivos tras el violento asalto a un chofer

Se retoma el servicio de la línea 8 de colectivos tras el violento asalto a un chofer

Último Momento
Franco Calderón: Me voy a tirar de cabeza por esta camiseta

Franco Calderón: "Me voy a tirar de cabeza por esta camiseta"

Escandalosa pelea entre Guillermo Barros Schelotto y Vaccari tras el empate en Liniers

Escandalosa pelea entre Guillermo Barros Schelotto y Vaccari tras el empate en Liniers

Se retoma el servicio de la línea 8 de colectivos tras el violento asalto a un chofer

Se retoma el servicio de la línea 8 de colectivos tras el violento asalto a un chofer

Unión quedó al límite: perdió terreno en todas las tablas tras la caída ante San Lorenzo

Unión quedó al límite: perdió terreno en todas las tablas tras la caída ante San Lorenzo

La advertencia de Simeone sobre el futuro de Julián Álvarez en Atlético de Madrid

La advertencia de Simeone sobre el futuro de Julián Álvarez en Atlético de Madrid

Ovación
Unión quedó al límite: perdió terreno en todas las tablas tras la caída ante San Lorenzo

Unión quedó al límite: perdió terreno en todas las tablas tras la caída ante San Lorenzo

Se bajó el telón del Campeonato Argentino Sub 14 en Buenos Aires

Se bajó el telón del Campeonato Argentino Sub 14 en Buenos Aires

Se viene el Torneo Clausura de Primera División A

Se viene el Torneo Clausura de Primera División A

Está el fixture del Torneo Regional Amateur 2026

Está el fixture del Torneo Regional Amateur 2026

El Lago del Parque Sur se proyecta al continente con los Juegos Suramericanos

El Lago del Parque Sur se proyecta al continente con los Juegos Suramericanos

Policiales
Apresaron a cuatro hombres por graves delitos contra las personas en el barrio San Javier de Frontera

Apresaron a cuatro hombres por graves delitos contra las personas en el barrio San Javier de Frontera

Tensión tras una audiencia: tres trabajadores golpearon brutalmente a un empresario de la construcción

Tensión tras una audiencia: tres trabajadores golpearon brutalmente a un empresario de la construcción

Barrio Nueva Pompeya: atraparon a tres hombres e incautaron un revólver 38 y balas tras una gresca familiar

Barrio Nueva Pompeya: atraparon a tres hombres e incautaron un revólver 38 y balas tras una gresca familiar

Escenario
Harlem Festival 2026 devela su lineup por día

Harlem Festival 2026 devela su lineup por día

Asspera regresa a Tribus con su tour Back to la Bizarra Actitud

Asspera regresa a Tribus con su tour "Back to la Bizarra Actitud"

Maxi Prietto llega a HUB con un show acústico e íntimo

Maxi Prietto llega a HUB con un show acústico e íntimo

Felipe Pigna y Pedro Saborido llegan a Santa Fe presentando Nuevas historias argentinas parte 2

Felipe Pigna y Pedro Saborido llegan a Santa Fe presentando "Nuevas historias argentinas parte 2"

Jorgelina Aruzzi llega a Santa Fe con El ser querido: una historia de amor, música y humor

Jorgelina Aruzzi llega a Santa Fe con "El ser querido": una historia de amor, música y humor