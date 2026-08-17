El parte médico que preocupa a Unión: tres lesionados y un equipo por rearmar

Madelón inició la semana con tres ausencias confirmadas y una incógnita por Vargas. Unión ya piensa en Aldosivi, mientras el DT analiza variantes para el viernes.

Unión ya puso en marcha su preparación para visitar a Aldosivi, pero la derrota ante San Lorenzo dejó consecuencias que van más allá del resultado. Madelón deberá afrontar el compromiso del viernes con tres jugadores que terminaron con problemas físicos y, además, tendrá que encontrar respuestas para un equipo que todavía no consigue sostener un funcionamiento regular durante los partidos del Clausura.

Tres problemas físicos que complican el armado

La enfermería se convirtió en uno de los principales obstáculos para Madelón durante el comienzo de esta semana. Malcorra, Mosqueira y Vargas terminaron con distintas molestias frente a San Lorenzo y sus situaciones requieren atención.

Malcorra sufrió una dolencia muscular que evolucionó como un pequeño desgarro. Por ese motivo, quedó descartado para el encuentro ante Aldosivi y deberá afrontar el proceso de recuperación correspondiente antes de volver a estar disponible.

El caso de Mosqueira es todavía más complejo. El mediocampista tuvo un inconveniente en la rodilla después de disputar una pelota dividida y las primeras evaluaciones apuntan a un problema de tipo ligamentario o articular. La estimación inicial marca una recuperación cercana a los 45 días, aunque habrá que aguardar la evolución y los estudios para establecer con precisión los tiempos.

Vargas, en cambio, todavía espera por un diagnóstico definitivo. El lateral terminó en el piso cuando intentó sacar un centro sobre la línea de fondo y sufrió una inflamación en la rodilla. La zona deberá deshincharse antes de que pueda someterse a los estudios que determinarán el alcance de la lesión.

Las tres situaciones obligarán al entrenador a modificar piezas importantes de cara al próximo compromiso y reducirán las alternativas disponibles para armar el equipo.

Madelón también debe encontrar respuestas futbolísticas

Más allá de las bajas, el entrenador tiene otro desafío por delante: conseguir que Unión mejore su rendimiento colectivo. El Tatengue viene mostrando dificultades para sostener una propuesta clara y los bajos niveles individuales también forman parte de las cuestiones que deberán ser atendidas.

El próximo viernes, desde las 14.30, Unión visitará a Aldosivi en Mar del Plata por la sexta fecha del Torneo Clausura. La idea del cuerpo técnico es viajar el miércoles por la noche en colectivo para instalarse en la ciudad y realizar allí el último entrenamiento previo al encuentro.

Madelón deberá aprovechar estos días para definir quiénes ocuparán los lugares de los lesionados y, al mismo tiempo, ajustar un funcionamiento que necesita mejorar. La promesa de realizar cambios deberá traducirse ahora en decisiones concretas dentro de la cancha.

El desafío para Unión será encontrar una estructura que le permita competir con mayor regularidad, generar más juego y reducir los errores que lo llevaron a perder puntos. La visita a Aldosivi aparece como una oportunidad para empezar a cambiar la imagen y recuperar terreno en el campeonato.

El Tatengue llegará al Minella con bajas importantes, pero también con la necesidad de demostrar que puede encontrar respuestas dentro del plantel. Madelón tendrá que rearmar el equipo y, sobre todo, conseguir que esas modificaciones sirvan para recuperar el funcionamiento que Unión todavía busca.