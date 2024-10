Se bajó el telón del Torneo del Interior de rugby para los equipos santafesinos

Se bajó el telón del Interior para Santa Fe RC y CRAI

Por la Zona 2 del certamen federal, Santa Fe Rugby finalizó su participación con una victoria clara ante CURNE de Resistencia, el campeón del Regional del NEA, por 44 a 24. Los de Sauce Viejo fueron superiores a lo largo de los ochenta minutos de juego, dominaron las formaciones fijas y aprovecharon las oportunidades que dispusierton para marcar en el ingoal contrario. Para los conducidos por Pedro Benet (h) hubo tries de Tomás Longo, Andoni Alzugaray, Francisco Ávalos, Juan Cruz Strada y Juan Ignacio González, más cinco conversiones y tres penales de Santiago Mendicino.

Rugby2.jpg El segunda línea local, Fabián Frustragli, a pura potencia y determinación en el choque ante los chaqueños.

En Fisherton, en un cotejo disputado en las Cuatro Hectáreas del Jockey Club, CRAI derrotó en calidad de visitante a Gimnasia y Esgrima de Rosario, en la última jugada del partido, y por 38 a 35 y bajo el referato del cordobés Juan Chumbita. Para la escuadra Gitana conducida por Agustín Capobianco, en el primer tiempo hubo un penal de Facundo Beltramino, y un try penal. En el complemento, hubo tries de Manuel Bernstein, Luca Pecce, y Alejandro Molinas, más un ensayo, y cuatro conversiones de Facundo Beltramino.

CRAI alistó a: José Canuto, Luciano Simino y Joaquín Lerche; Mariano Torres y Lautaro Labath; Tomás Schinner, Pablo Ferreyra y Manuel Bernstein; Alejandro Molinas y Facundo Beltramino; Luca Pecce, Agustín Giménez, Justo Barcojo, Mateo Fauda y Franco Radín. Luego ingresaron Enzo Abraham, Juan Nicolás Miguel, José Dogliani, Santiago Carreras y José Ignacio Gálvez.

Rugby3.JPG Francisco Ávalos, un eficiente polifuncional back Tricolor, ya que ingresó de apertura, y también jugó como medio scrum.

Jornada de clasificados en el Torneo del Interior A

En una jornada no apta para cardiacos, Jockey Club de Rosario y Tala RC en la zona 1, y Córdoba Athletic junto a Duendes RC, en el la zona 2, se metieron en el repechaje para buscar un lugar en semifinales. En dicha instancia, ya están clasificados por haber terminados primeros en sus respectivas zonas, Tucumán Lawn Tennis y Jockey de Córdoba. Por su parte, en Paraná, La Tablada se coronó campeón del TDI B tras vencer a Estudiantes por 42 a 17.

En la Zona 1, Tala RC derrotó a Los Tarcos de Tucumán por 48 a 32, Jockey Club de Rosario a Urú Curé en Río Cuarto por 29 a 25, y Los Tordos, en Mendoza, cayó ante Tucumán Lawn Tennis por 29 a 22. En la Zona 2, Tucumán Rugby le ganó a Marista de Mendoza, en Yerba Buena, por 47 a 24; Córdoba Athletic a Uni de Córdoba por 34 a 16, y en barrio Las Delicias, Duendes venció ajustadamente al Jockey Club de Córdoba por 37 a 36.

Los cruces de los clasificados del Interior A se jugarán el sábado 26 de octubre; Jockey Club de Rosario se medirá con Duendes, en lo que será el clásico rosarino en Fisherton (playoff 1), y Córdoba Athletic recibirá a Tala Rc de Córdoba (playoffs 2). Las semifinales se disputarán el sábado 2 de noviembre de la siguiente manera: Tucumán Lawn Tennis con el ganador del playoffs 2, y Jockey Club de Córdoba con el ganador del playoff 1.

Además, el sábado 2 de noviembre se disputarán las reválidas de cara al 2025 que se emparejaron entre los últimos cuatro del TDI A y los primeros cuatro del TDI B. Los ganadores disputarán el TDI A 2025, mientras que los perdedores harán lo propio en el TDI B 2025. Se medirán Urú Curé de Río Cuarto con Old Resian de Rosario, Tucumán Rugby con Palermo Bajo de Córdoba, Los Tarcos con Estudiantes de Paraná y Universitario de Córdoba con La Tablada de Córdoba.

Rugby4.JPG El campeón del Regional del NEA, CURNE, no pudo con el gran trabajo que efectuó el conjunto local en materia defensiva.

Síntesis

Santa Fe Rugby 44- CURNE (Resistencia) 24

Santa Fe Rugby: Gerónimo Paya, Joaquín Sabater y Tomás García; Fabián Frustragli y Agustín Ballal; Andoni Alzugaray, Agustín Trossero y Tomás Longo; Santiago Quirelli (capitán) y Francisco Ávalos; Bautista Galassi, Santiago Gorla, Francisco Eleuteri, Santiago Mendicino y Bautista Bejarano. Entrenador: Pedro Benet (h). Luego ingresaron: Luciano Franco, Manuel Cataudela, Gerónimo Valdez, Marcos Ribot, Luciano Fonti, Juan Cruz Strada, Juan Ignacio González y Manuel Borzone.

CURNE de Resistencia: Fernando Vázquez, Brian Paulone y Cristian Stechina; Luciano Duarte y Agustín Donnet; Matías Bassan, Juan Cavana y Álvaro Biscay; Valentino Salto y Juan Cruz Palamedi; Lionel Chávez, Tomás Lobera, Camilo Schanton, Juan Pablo Medina e Ignacio Baiter. Entrenador: Cristian Petz. Luego ingresaron: Tomás Woodyat, Alejandro Calvo, Santiago Aguirre, Martín Medina, Santino Manassi, Octavio Luque, Gonzalo Liotta y Matías Artico.

Primer tiempo: 17' try Longo convertido por Mendicino, 34' penalti Santiago Mendicino, 39' try Fernando Vázquez, 43' try Andoni Alzugaray convertido por Mendicino.

Segundo tiempo: 5´ try Francisco Ávalos convertido por Mendicino, 16´ try Camilo Schanton, 19´ penal Santiago Mendicino, 27´ try Ignacio Baiter convertido por Juan Cruz Palamedi, 31´ try Juan Cruz Strada convertido por Mendicino, 33´ try Lionel Chávez convertido por Juan Cruz Palamedi, 39´ penal Mendicino, 41´ try Juan Ignacio González convertido por Mendicino.

Tarjetas amarillas: Santiago Quirelli y Santiago Mendicino (SFRC); Braian Paulone, Lionel Chávez y Camilo Schanton (CURNE).

Referee: Esteban Filipanic (Buenos Aires)

Cancha: Santa Fe Rugby.

Fotos: UNO Santa Fe