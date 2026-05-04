Unión entrena en suspenso con la mira en Independiente Rivadavia

Unión retomó los trabajos pensando en un posible cruce de playoffs, mientras aguarda lo que ocurra en Mendoza y Río Cuarto.

Unión volvió al trabajo este lunes con la mente dividida. Por un lado, la bronca por el empate ante Talleres en el estadio 15 de Abril; por el otro, la expectativa por los resultados que definirán si seguirá en competencia en el Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol.

Unión, pendiente de Mendoza y Río Cuarto

La mirada rojiblanca está puesta en dos escenarios. El primero, en Mendoza, donde Defensa y Justicia se juega sus últimas chances ante Gimnasia y Esgrima de Mendoza. El segundo, en Río Cuarto, con el partido de Instituto frente a Estudiantes de Río Cuarto.

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De esos resultados dependerá si Unión logra sostener su lugar entre los ocho mejores de la Zona A o si, por el contrario, se le baja el telón a la primera parte de la temporada tras la igualdad frente a Talleres.

Preparación como si estuviera adentro

Más allá de la incertidumbre, el plantel se entrena como si ya tuviera asegurado su lugar en los playoffs. El posible rival sería Independiente Rivadavia, líder de la Zona B, por lo que el cuerpo técnico planifica un eventual viaje a Mendoza.

Unión Tarragona.jpg Cristian Tarragona llegó con cuatro amarillas al partido ante Talleres pero no fue amonestado y podrá jugar en Unión si avanza de fase. UNO Santa Fe / José Busiemi

En ese sentido, Madelón recibió una noticia positiva: no perdió a ningún futbolista tras el último partido. Cristian Tarragona, que estaba al límite con cuatro amarillas, no fue sancionado y podrá ser tenido en cuenta.

Las dudas pasan por la enfermería

En cuanto a lo físico, hay optimismo por la evolución de Nicolás Palavecino, quien arrastra una molestia muscular desde el empate ante Vélez Sarsfield y podría meterse nuevamente en la consideración.

Distinto es el panorama de Bruno Pittón, que padece un inconveniente en la rodilla izquierda de carácter meniscal. Su situación será evaluada en los próximos días para determinar si requiere intervención quirúrgica o si puede continuar con tratamiento kinesiológico.

¿Mismo equipo o variantes?

En lo futbolístico, todo indica que Madelón podría repetir el once que igualó ante Talleres. Sin embargo, no se descarta algún ajuste, sobre todo tras el buen ingreso de Lucas Menossi en los minutos finales del último encuentro.

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De todas maneras, la idea principal sería sostener la base y apostar por los mismos protagonistas en caso de avanzar a los octavos de final.

Unión entrena, espera y se ilusiona. La clasificación todavía no está asegurada, pero el equipo se prepara como si el desafío estuviera a la vuelta de la esquina. Todo se definirá en una jornada que puede marcar el rumbo inmediato del semestre rojiblanco.