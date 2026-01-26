Se evalúa el paso por la cortada de Sauce Viejo en la Maratón Santa Fe-Coronda

La 48° Maratón Santa Fe-Coronda ya tiene definido que no utilizará el vado en su recorrido, pero está en estudio el paso por la cortada de Sauce Viejo.

A una semana de la realización del evento de natación más importante de la región y la provincia, continúan los trabajos para ultimar detalles del recorrido final de la 48.ª edición de la Maratón Acuática Internacional Santa Fe–Coronda Copa Santa Fe, que se desarrollará el próximo domingo 1.º de febrero.

La competencia tendrá dos modificaciones relevantes respecto a ediciones anteriores. La primera, ya confirmada, es que los nadadores no ingresarán al Vado. La segunda, que aún se encuentra en análisis, está vinculada al paso por la Cortada de Sauce Viejo.

Sobre esta situación, el Director Deportivo de la Maratón, Fernando Fleitas, explicó que actualmente “el problema de la Cortada de Sauce Viejo es que el lecho del río está lleno de canutillos debido al cierre natural que se produjo con los años. El nadador, con unos 30 centímetros de agua, puede avanzar, pero existe el riesgo de dañar los motores. Si se rompen más de tres, no contamos con reemplazos suficientes y habría que suspender la maratón por falta de botes para el acompañamiento”. Es por ello que, debido a esta situación, desde la organización analizan tres alternativas posibles.

“La primera opción es no ingresar a la cortada, al igual que el año pasado, con una boya al inicio y otra al final del balneario de Sauce Viejo, en un tramo aproximado de 600 metros. En ese caso, los nadadores pasarían a unos cinco metros de la costa, cerca de la gente que estará en la orilla”, detalló Fleitas.

image El integrante del Comité Organizador de la maratón y ex nadador destacó que hay varias alternativas que se manejan sobre el paso por Sauce Viejo.

Y la tercera opción, considerada la más viable, es replicar el procedimiento que se utiliza en la largada de la Laguna Setúbal: que el nadador ingrese sin lancha guía, acompañado únicamente por el bote de la presidenta de la Federación Santafesina de Natación, el árbitro general y el Director Deportivo de la prueba”, sostuvo Fernando Fleitas. En ambos casos las embarcaciones de prensa esperarán en la salida de la boca de Sauce Viejo para retomar allí el recorrido habitual.

Cabe destacar que desde hace una semana se encuentran trabajando en la zona el Ejército, fuerzas especiales y personal de la Asociación Maratón Acuática Río Coronda (AMARC), realizando tareas de limpieza a lo largo de los aproximadamente 1.000 metros que abarca la cortada. El Comité Organizador aguardará hasta lo último para confirmar de manera definitiva cómo será el recorrido final de “la maratón más linda del mundo”.

Se lanza la Maratón en Coronda

En la presente jornada de lunes, a las 20, en el salón Oreste Mosconi de la Mutual Argentina de Socorros Mutuos de la ciudad de Coronda se realizará la presentación en la capital nacional de la frutilla de la tradicional competencia de aguas abiertas.

La Maratón Acuática Santa Fe – Coronda constituye uno de los acontecimientos deportivos más relevantes de la región, no solo por la exigencia deportiva que implica, sino también por su valor histórico, cultural y turístico. Año tras año, convoca a miles de personas a lo largo del recorrido y fortalece el vínculo entre el deporte, el río y las comunidades de las distintas localidades.

La edición 2026 contará con la participación de 18 nadadores y nadadoras, en ramas masculina y femenina, provenientes de Argentina, Brasil, Venezuela, Colombia, Ecuador, España, Francia e Italia, lo que reafirma el carácter internacional y el prestigio que distingue a esta prueba a nivel mundial.