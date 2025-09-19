Se inicia el tercer capítulo del ascenso Griselda Weimer

Santa Fe FC y Belgrano de Coronda abrirán la tercera fecha del Torneo Clausura Griselda Weimer. El resto de la programación va el sábado

Por la3ª fecha del Clausura Griselda Weimer, Santa Fe FC recibirá en el predio liguista a Belgrano de Coronda.

Este viernes cuando Santa Fe reciba a Belgrano en el predio Nery Pumpido se abrirá el telón para una nueva jornada del Clausura Griselda Weimer. La tercera fecha que culminará el sábado con el grueso de partido tendrá por la Zona Repechaje al líder Los Canarios jugando el clásico en Los Troncos ante Loyola, casualmente, uno de sus perseguidores. En la Zona Campeonato Banco visita al campeón Las Flores y Santa Rosa va a Casa Turquesa para enfrentarse al Nuevo.

Este viernes 19 de septiembre, a las 21.30, en el predio Nery Pumpido, Santa Fe FC recibirá a Belgrano de Coronda con el arbitraje de Leandro Rotela. Los dos elencos que se medirán en Monte Vera vienen de perder en sus presentaciones precedentes. Los santafesinos ante Banco Provincial, mientras que los corondinos fueron vencidos de local por Nuevo Horizonte.

El sábado 20, también por la Zona Campeonato, Defensores de Alto Verde jugará con Floresta, y El Cadi de Rincón lo harán con San Cristóbal de Ángel Gallardo. Por su parte, en el estadio Alberto Garau, Las Flores II jugará con Banco Provincial, y en Casa Turquesa, Nuevo Horizonte será anfitrión de Deportivo Santa Rosa, en lo que promete ser un cotejo muy atractivo.

Las posiciones se encuentran del siguiente modo: Deportivo Santa Rosa y Banco Provincial 6; El Cadi 4;Floresta, Nuevo Horizonte y Las Flores II 3; Defensores de Alto Verde, San Cristóbal y Santa Fe 1; Belgrano de Coronda 0.

image Deportivo Santa Rosa, uno de los punteros del ascenso, visitará a Nuevo Horizonte. foto gentileza AM Liga.

En la Zona Repechaje, a las 15.30 de este sábado 20, en barrio Scheneider, Defensores de Peñaloza jugará con Atlético Arroyo Leyes, y en barrio Adelina de Santo Tomé, Don Salvador lo hará con Deportivo Agua. En el Tesoro Ferrero, Atenas de Santo Tomé recibirá a Los Piratitas; Los Canarios, en barrio los Troncos, jugará el clásico con Loyola; y en el estadio Japo Acevedo, El Pozo se medirá con Los Juveniles.

Las posiciones se encuentran así: Los Canarios 6; Atenas, El Poo y Loyola 4; Atlético Arroyo Leyes y Los Juveniles 3; Deportivo Agua, Defensores de Peñaloza y Don Salvador 1; Los Piratitas 0.

Se juega la cuarta fecha en el Chijí Serenotti

Tras haber culminado la tercera fecha disputada entre semana, este sábado comenzará a disputarse la cuarta jornada de este Clausura Norberto Serenotti, la cual finalizará el martes cuando Cosmos reciba en el predio Nery Pumpido a La Perla.

A las 15.30, en la autopista, Ateneo Inmaculada recibirá a Unión, y en el estadio Eduardo Mono Roteta, El Quillá jugará con la Universidad del Litoral. En el predio de la Fiat, Academia Cabrera lo hará con Pucará de barrio Transporte, Gimnasia y Esgrima en Ciudadela recibirá a Nobleza de Recreo, e Independiente de Santo Tomé a Juventud Unida de Candioti. A las 16, en el campo de deportes 8 de Enero de Guadalupe, Ciclón Racing se medirá con Colón de San Justo.

image Pucará visitará a la Academia Cabrera en Sauce Viejo. foto gentileza Fútbol de Santa Fe.

Por la Zona 2, en Cabaña Leiva, La Salle Jobson jugará con Colón de Santa Fe, y en el barrio Sur, Nacional será anfitrión de uno de los punteros, Sportivo Guadalupe. En barrio Roma, Newell´s jugará con Sanjustino, y en Sauce Viejo, la Vecinal Gálvez lo harán con Ciclón Norte de Cayastá. El martes 23 a las 21, en el predio de la Liga, Cosmos jugará con La Perla del Oeste.

-Posiciones

-Zona 1: Colón de San Justo 9; Universidad 7; Independiente 6; Gimnasia y Esgrima, Unión, Ciclón Racing, Nobleza y Pucará 3; Academia Cabrera 1 y Juventud Unida 0.

-Zona 2: Sanjustino, Sportivo Guadalupe y La Salle Jobson 9; Ciclón Norte de Cayastá 6; Colón de Santa Fe, Nacional y La Perla del Oeste 4; El Quillá y Newell´s 3; Vecinal Gálvez 1 y Cosmos FC 0.