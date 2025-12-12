Uno Santa Fe | Colón

La foto que incomoda: Colón y una decisión clave ante Claudio Chiqui Tapia y Pablo Toviggino

En el sorteo de la Primera Nacional, Claudio Tapia y Pablo Toviggino buscarán una foto grupal. En Colón surge el dilema político: ¿Posar o marcar distancia?

Agustina Antequera

Por Agustina Antequera

12 de diciembre 2025 · 10:21hs
La foto que incomoda: Colón y una decisión clave ante Claudio Chiqui Tapia y Pablo Toviggino

El lunes 22 de diciembre, cuando se realice el sorteo de la Primera Nacional 2026, Colón no solo conocerá su zona. En realidad, ese será el dato menos político de la tarde. Lo verdaderamente trascendente será una escena que aún no ocurrió, pero que ya incomoda a más de un dirigente: la foto que la cúpula de la AFA planea sacar con todos los clubes presentes.

En medio de allanamientos, procesos judiciales y una visible erosión de credibilidad pública, Claudio Chiqui Tapia y Pablo Toviggino pretenden inmortalizar una imagen de respaldo, unidad y “fútbol federal”. La pregunta inevitable es si los clubes deberán posar… o si podrán darse el lujo de no hacerlo. Y ahí aparece Colón.

LEER MÁS: Colón se alineó con Tapia en medio del escándalo institucional en AFA

El contexto del ascenso: nuevos equipos y un ambiente cargado

La Primera Nacional 2026 mantendrá su formato: 36 equipos, dos zonas y dos ascensos. A la categoría se sumarán:

- Midland, campeón de la B Metropolitana.

- El ganador del Reducido, de la B Metropolitana, saldrá de Acassuso y Deportivo Armenio.

- Ciudad Bolívar campeón del Torneo del Federal A

- El ganador del Reducido del Federal A, que saldrá de Atlético de Rafaela y San Martín de Formosa.

- Los descendidos de la Liga Profesional: Godoy Cruz y San Martín de San Juan.

Todo esto sirve de marco, pero no explica el clima. La categoría llega a su sorteo en uno de los momentos de mayor tensión política en el fútbol argentino desde 2015: causas abiertas, sospechas, operaciones cruzadas y una necesidad evidente de recomponer imagen. Por eso, la foto.

LEER MÁS: Preocupación en Colón: empleados sin sueldo y sin respuestas a mitad de diciembre

Colón en el centro de la escena: ¿Respaldar o marcar distancia?

Colón llega al sorteo como el club más poderoso de la Primera Nacional, con presupuesto, estructura y trascendencia de equipo grande. Su posicionamiento institucional tiene peso, y eso hace que cualquier gesto —o ausencia de gesto— sea observado de cerca.

El presidente José Alonso y su comisión directiva deberán decidir si:

  • Aparecen en la foto, y con ello envían un mensaje de alineamiento con la conducción de AFA.

  • Se mantienen al margen, marcando una postura más crítica, aunque con el riesgo tácito de quedar expuestos a decisiones arbitrales o administrativas.

En el Ascenso, todos saben leer entre líneas. Nadie lo dice públicamente, pero muchos lo piensan: en la Primera Nacional, quedar mal con el poder puede costar caro.

LEER MÁS: Enojo mayoritario de los hinchas de Colón por el apoyo a Claudio Tapia

Un dilema que no admite neutralidad

Este no es un hecho menor ni un simple protocolo. Es un momento donde los clubes definen qué imagen quieren proyectar y qué relación buscan mantener con los hombres que conducen el fútbol argentino. Para Colón, la decisión implica más que una foto: es un mensaje a su gente, al Ascenso y a la AFA. Una señal sobre qué tipo de club quiere ser en un año donde todos mirarán con lupa ¿Seca nucas o enemigos del poder? Lo que realmente se juega Colón es si entra —o no— en la foto que no todos quieren, pero que todos deberán considerar.

Colón Claudio Chiqui Tapia Pablo Toviggino
Noticias relacionadas
colon analiza el fichaje de santiago brinone para reforzar el mediocampo

Colón analiza el fichaje de Santiago Briñone para reforzar el mediocampo

colon habria cerrado la llegada del defensor leandro allende

Colón habría cerrado la llegada del defensor Leandro Allende

colon acelera en el mercado: dos zagueros, a un paso de reforzar la ultima linea para 2026

Colón acelera en el mercado: dos zagueros, a un paso de reforzar la última línea para 2026

colon lanza un ambicioso plan de captacion de socios en medio de su compleja realidad economica

Colón lanza un ambicioso plan de captación de socios en medio de su compleja realidad económica

Lo último

Bruno Pittón vuelve en un momento clave para Unión ante las posibles salidas de Corvalán y Del Blanco

Bruno Pittón vuelve en un momento clave para Unión ante las posibles salidas de Corvalán y Del Blanco

La revancha que tendrá Facundo Castro con la camiseta de Colón

La revancha que tendrá Facundo Castro con la camiseta de Colón

Los Búhos se preparan para jugar las finales del Nacional en Buenos Aires

Los Búhos se preparan para jugar las finales del Nacional en Buenos Aires

Último Momento
Bruno Pittón vuelve en un momento clave para Unión ante las posibles salidas de Corvalán y Del Blanco

Bruno Pittón vuelve en un momento clave para Unión ante las posibles salidas de Corvalán y Del Blanco

La revancha que tendrá Facundo Castro con la camiseta de Colón

La revancha que tendrá Facundo Castro con la camiseta de Colón

Los Búhos se preparan para jugar las finales del Nacional en Buenos Aires

Los Búhos se preparan para jugar las finales del Nacional en Buenos Aires

La foto que incomoda: Colón y una decisión clave ante Claudio Chiqui Tapia y Pablo Toviggino

La foto que incomoda: Colón y una decisión clave ante Claudio Chiqui Tapia y Pablo Toviggino

Actualizan la recompensa por información sobre Fernanda Aguirre

Actualizan la recompensa por información sobre Fernanda Aguirre

Ovación
Los Búhos se preparan para jugar las finales del Nacional en Buenos Aires

Los Búhos se preparan para jugar las finales del Nacional en Buenos Aires

Presentaron en Coronda la Copa Santa Fe de ciclismo que se corre el domingo

Presentaron en Coronda la Copa Santa Fe de ciclismo que se corre el domingo

Se juega un partido clave por el segundo ascenso en Liga Santafesina

Se juega un partido clave por el segundo ascenso en Liga Santafesina

Se viene la definición del Torneo Oficial de Hockey

Se viene la definición del Torneo Oficial de Hockey

Las Leonas cayeron ante Holanda por goleada en Santiago del Estero

Las Leonas cayeron ante Holanda por goleada en Santiago del Estero

Policiales
Megaoperativo en Rosario: la Federal cayó sobre Los Monos y Los Menores y detuvo a 12 narcos

Megaoperativo en Rosario: la Federal cayó sobre Los Monos y Los Menores y detuvo a 12 narcos

Tragedia en Franck: un impactante choque frontal en la Ruta 6 dejó un muerto y dos heridos graves

Tragedia en Franck: un impactante choque frontal en la Ruta 6 dejó un muerto y dos heridos graves

Capturaron al segundo implicado en el brutal crimen de Agustín Castro en Santo Tomé

Capturaron al segundo implicado en el brutal crimen de Agustín Castro en Santo Tomé

Escenario
Sensacional éxito de Una Mágica Navidad en Santa Fe

Sensacional éxito de "Una Mágica Navidad" en Santa Fe

Rogelio Solidarios en Tribus: un show a beneficio de los más pequeños

Rogelio Solidarios en Tribus: un show a beneficio de los más pequeños

Ainda llega a Santa Fe presentando Fuimos los dos, su último disco

Ainda llega a Santa Fe presentando "Fuimos los dos", su último disco

Malta Caramelo y La Chica del Cumpleaños presentan sus discos en Tribus

Malta Caramelo y La Chica del Cumpleaños presentan sus discos en Tribus

Noche Callejera en Tribus: Canciones y Almas regresa con un show lleno de rocanroles irresistibles

Noche Callejera en Tribus: Canciones y Almas regresa con un show lleno de rocanroles irresistibles