La foto que incomoda: Colón y una decisión clave ante Claudio Chiqui Tapia y Pablo Toviggino

En el sorteo de la Primera Nacional, Claudio Tapia y Pablo Toviggino buscarán una foto grupal. En Colón surge el dilema político: ¿Posar o marcar distancia?

El lunes 22 de diciembre , cuando se realice el sorteo de la Primera Nacional 2026 , Colón no solo conocerá su zona. En realidad, ese será el dato menos político de la tarde. Lo verdaderamente trascendente será una escena que aún no ocurrió, pero que ya incomoda a más de un dirigente: la foto que la cúpula de la AFA planea sacar con todos los clubes presentes .

En medio de allanamientos , procesos judiciales y una visible erosión de credibilidad pública, Claudio Chiqui Tapia y Pablo Toviggino pretenden inmortalizar una imagen de respaldo, unidad y “fútbol federal”. La pregunta inevitable es si los clubes deberán posar… o si podrán darse el lujo de no hacerlo. Y ahí aparece Colón.

El contexto del ascenso: nuevos equipos y un ambiente cargado

La Primera Nacional 2026 mantendrá su formato: 36 equipos, dos zonas y dos ascensos. A la categoría se sumarán:

- Midland, campeón de la B Metropolitana.

- El ganador del Reducido, de la B Metropolitana, saldrá de Acassuso y Deportivo Armenio.

- Ciudad Bolívar campeón del Torneo del Federal A

- El ganador del Reducido del Federal A, que saldrá de Atlético de Rafaela y San Martín de Formosa.

- Los descendidos de la Liga Profesional: Godoy Cruz y San Martín de San Juan.

Todo esto sirve de marco, pero no explica el clima. La categoría llega a su sorteo en uno de los momentos de mayor tensión política en el fútbol argentino desde 2015: causas abiertas, sospechas, operaciones cruzadas y una necesidad evidente de recomponer imagen. Por eso, la foto.

Colón en el centro de la escena: ¿Respaldar o marcar distancia?

Colón llega al sorteo como el club más poderoso de la Primera Nacional, con presupuesto, estructura y trascendencia de equipo grande. Su posicionamiento institucional tiene peso, y eso hace que cualquier gesto —o ausencia de gesto— sea observado de cerca.

El presidente José Alonso y su comisión directiva deberán decidir si:

Aparecen en la foto , y con ello envían un mensaje de alineamiento con la conducción de AFA.

Se mantienen al margen, marcando una postura más crítica, aunque con el riesgo tácito de quedar expuestos a decisiones arbitrales o administrativas.

En el Ascenso, todos saben leer entre líneas. Nadie lo dice públicamente, pero muchos lo piensan: en la Primera Nacional, quedar mal con el poder puede costar caro.

Un dilema que no admite neutralidad

Este no es un hecho menor ni un simple protocolo. Es un momento donde los clubes definen qué imagen quieren proyectar y qué relación buscan mantener con los hombres que conducen el fútbol argentino. Para Colón, la decisión implica más que una foto: es un mensaje a su gente, al Ascenso y a la AFA. Una señal sobre qué tipo de club quiere ser en un año donde todos mirarán con lupa ¿Seca nucas o enemigos del poder? Lo que realmente se juega Colón es si entra —o no— en la foto que no todos quieren, pero que todos deberán considerar.