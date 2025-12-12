Los Búhos se preparan para jugar las finales del Nacional en Buenos Aires

Los Búhos, el equipo santafesino de fútbol para personas ciegas disputará el domingo 14 de diciembre una nueva final en el Cenard. Fueron visitados por el gobernador Pullaro y el intendente Poletti

En la previa al viaje a Buenos Aires para disputar las finales del Torneo Nacional de Fútbol para Ciegos, el equipo de los Búhos, recibió en su lugar de entrenamiento la visita del gobernador Maximiliano Pullaro, el intendente Juan Pablo Poletti, la ministra Victoria Tejeda, y otros funcionarios del área de deportes, en el predio UNL-ATE. El certamen lo disputarán el próximo domingo 14 en el Cenard de la Capital Federal.

El gobernador y el intendente se acercaron a saludar a los integrantes del equipo santafesino de fútbol para personas ciegas que disputará el 14 de diciembre una nueva final en el Cenard de la ciudad de Buenos Aires.

"Agradecemos a Victoria Tejeda por el apoyo constante brindado durante todo el año, que permitió que nuestro equipo cuente con la indumentaria, los elementos deportivos y los recursos necesarios para afrontar este importante torneo" señalaron desde la conducción de los Búhos.

"Estamos muy bien preparados para las finales del Torneo Nacional que se disputarán el domingo 14 en Buenos Aires. Jugamos una semifinal a la mañana, y si ganamos adquirimos el derecho de disputar la final por la tarde. Esta visita del gobernador, de la ministra y del intendente nos pone muy contentos porque sentimos el apoyo y eso es muy importante" expresó Cristian Camintti.

image El certamen se disputará el próximo domingo 14 en la instalaciones del Cenard.

El DT del equipo explicó que "este año salimos campeones en marzo pasado del torneo 2024, que se jugó en esa fecha por razones de calendario de la Federación. Ahora estamos de vuelta en una final, los chicos están con todas las pilas, para eso entrenamos tres veces a la semana, y la verdad es que todos los chicos están muy contentos".

"El respaldo de las autoridades es sumamente importante, porque a veces, lo que uno puede gestionar de manera privada, con los beneficios que se hacen, el hacer todos los viajes que necesitas para poder competir en esta liga a nivel nacional es complicado. Hace cuatro años que tenemos un vehículo institucional, y mantener es complicado. Y desde el gobierno provincial nos dan una mano, y suma mucho" afirmó uno de los encargados de dirigir a los Búhos.

En cuanto al cronograma de actividades en la Capital Federal, el fixture indica que el domingo 14, a las 9, jugarán el primero de zona Sur con el segundo de zona Norte, que es la Universidad de Tucumán. Posteriormente, a las 11, los Búhos jugarán con el segundo de la zona Sur. A las 14.30, será el cruce por el tercer y cuarto puesto, y a las 16.30, se definirá el campeón.

Falta definir, lo cual se realizará el sábado 13, los otros dos clasificados de la zona Sur-Centro para jugar las finales. Los clasificados estarían entre estos tres equipos. Huracán, Belgrano de Córdoba y el Instituto Román Rossel.

Fundado en 2003 y formalizado institucionalmente en 2017, Los Búhos se convirtieron en un referente del fútbol para personas ciegas en Argentina. En 2022 conquistaron la Liga Nacional, logro que repitieron en el último torneo, cuyas finales se disputaron en el CEF N.º 29 de Santa Fe.

image El gobernador Maximiliano Pullaro acompañó el entrenamiento de Los Búhos en el predio UNL-ATE.

Este año volvieron a clasificarse para la etapa decisiva, representando a la provincia con un plantel integrado mayoritariamente por deportistas santafesinos, junto con jugadores de Córdoba y Santiago del Estero. El nivel competitivo del equipo se refleja en su aporte a las selecciones nacionales: cuatro jugadores integran la Selección Argentina mayor y dos forman parte de la Sub-20.

La visita tuvo lugar en el predio UNL-ATE, donde las autoridades firmaron un convenio del programa Buenas Prácticas, destinado a fortalecer la estructura deportiva del equipo, mejorar sus condiciones de entrenamiento y acompañar su proyección competitiva.

Durante la recorrida, Pullaro destacó el compromiso del plantel y expresó su apoyo de cara a la definición: “Quería desearles éxitos en otra final. Lo importante es competir y defender la bandera de la Provincia. Los resultados pueden darse o no, pero uno deja lo mejor”.

El plantel de los Búhos

Bruno Rodríguez

Evaristo Bazán

Maximiliano Espinillo

Froilán Padilla

Alan Monzón

Aaron Alostiza

Nazareno Villamayor

Lionel Bossio

Emmanuel Caminiti

Daniel Monzón (asistente)

Mariano Rodríguez (guía, llamador)

Cristian Caminiti (director técnico)