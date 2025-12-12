Uno Santa Fe | Colón | Colón

La revancha que tendrá Facundo Castro con la camiseta de Colón

Cuando se pensaba que su destino estaría lejos de Colón, Facundo Castro tiene el ok de Medrán y Colotto para continuar en el plantel rojinegro

12 de diciembre 2025 · 10:58hs
Facundo Castro se queda en Colón.

Facundo Castro se queda en Colón.

Facundo Castro llegó a Colón a mediados de este año por expreso pedido de Andrés Yllana. Y a priori se trataba de un refuerzo importante, que estaba jugando en Melgar de Perú, pero que durante el 2024 había sido uno de los goleadores de la Primera Nacional con la camiseta de Nueva Chicago.

Facundo Castro tendrá revancha con la camiseta de Colón

Y su debut no pudo ser mejor, ya que a los pocos minutos de arrancar el partido, marcó un gol ante Temperley para poner arriba al Sabalero, pero luego el Gasolero dio vuelta el resultado y terminó ganando 2-1.

Pero más allá de lo negativo del resultado, la actuación de Castro despertó entusiasmo. Pero se trató de un espejismo, ya que el delantero terminó cosechando números muy malos, como todo el plantel sabalero.

Con la camiseta rojinegra, Castro disputó 13 partidos y apenas marcó un gol, que fue precisamente en su debut frente a Temperley.

Fue titular en la mayoría de los partidos que jugó y en el final del campeonato no fue tenido en cuenta por lesión, sumando 948' en cancha.

Lo cierto es que Castro tiene un año más de contrato y tanto Ezequiel Medrán como Diego Colotto consideran que pueden recuperarlo en función de sus antecedentes.

Por ello y más allá de que Colón irá en la búsqueda de delanteros, Castro tendrá la chance de pelear por un lugar dentro del equipo, siendo el único punta que quedará en el plantel para el próximo año.

