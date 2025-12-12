Uno Santa Fe | Información General | Fernanda Aguirre

Actualizan la recompensa por información sobre Fernanda Aguirre

La joven se encuentra desaparecida desde julio de 2004 en Entre Ríos.

12 de diciembre 2025 · 10:14hs
Fernanda Aguirre permanece desaparecida desde julio 2024 en la localidad de San Benito en Entre Ríos

Fernanda Aguirre permanece desaparecida desde julio 2024 en la localidad de San Benito en Entre Ríos

El Ministerio de Seguridad Nacional actualizó a cinco millones de pesos la recompensa ofrecida por información que permita dar con el paradero de Fernanda Isabella Aguirre, la joven desaparecida en la ciudad de Paraná, provincia de Entre Ríos, desde julio de 2004.

La Resolución 1396/2025, publicada hoy en el Boletín Oficial, eleva el monto previamente establecido en dos millones de pesos mediante la Resolución 812/2023, en función de la variación de precios registrada desde entonces

La recompensa está destinada a aquellas personas que, sin haber intervenido en los hechos, brinden datos útiles que permitan localizar a la joven. Quienes posean información pueden comunicarse con el Programa Nacional de Coordinación para la Búsqueda de Personas Ordenada por la Justicia del Ministerio de Seguridad Nacional.

La causa tramita ante el Juzgado de Transición N° 2 de Paraná, a cargo del juez de Garantías N° 8 Pablo Zoff, bajo la carátula "Fernanda Isabella Aguirre s/ Incidente de Localización".

La resolución fue firmada por la ministra Alejandra Monteoliva y rige desde su publicación.

