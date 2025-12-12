Puente Santa Fe–Santo Tomé: cómo sigue la obra y cuándo llega la lanza vigas

Las vigas fabricadas en San Luis ya se están montando en el puente. La maquinaria, de origen chino, permitirá intensificar el ritmo tras la feria de fin de año

El Administrador General de Vialidad Provincial , Pablo Seghezzo , confirmó que la obra del Puente Carretero Santa Fe–Santo Tomé continúa con buen ritmo y alcanzó casi un 30% de avance . En las últimas horas llegaron nuevas vigas desde San Luis, fundamentales para completar los primeros tramos de la estructura.

Seghezzo detalló que la semana pasada ingresaron tres de las vigas fabricadas en San Luis y dos ya fueron colocadas. “Hoy están llegando tres más. Debían arribar ayer, pero la tormenta obligó a detener el transporte en Arocena. Esas vigas ya vienen directo para colocarse”, explicó.

Cada vano del puente requiere cinco vigas, por lo que con las estructuras de hoy se completará el primer vano. El objetivo es terminar dos vanos antes de las fiestas, adelantó el funcionario.

Debido a la licencia anual del personal de Vialidad Provincial, entre Navidad y Reyes no se realizarán nuevas colocaciones. Los trabajos retomarán el 5 de enero, fecha en la que se prevé acelerar el ritmo.

Mientras las vigas se están posicionando mediante grúas —un procedimiento más lento—, Seghezzo anticipó que la máquina lanza vigas, clave para agilizar la obra, llegará en enero. “Es automática y mucho más rápida. Estamos preparando el ingreso moviendo un transformador de la EPE para abrir paso”, indicó.

Avance general de la obra

El Administrador General afirmó que ya se ejecutó más del 90% de los pilotes, incluyendo el primer pilote sobre el río Salado, un hito clave del proyecto. También avanzan las cabeceras en Santo Tomé y Santa Fe, donde se montará la lanza vigas. “No nos sobra tiempo porque queremos cumplir los plazos, pero estamos bien”, señaló.

Aunque el ritmo de obra es sostenido, Seghezzo descartó una inauguración anticipada. “Falta todo el tramo de Santo Tomé y la entrada a Santa Fe. Cumplir los tiempos previstos para marzo ya sería una gran noticia”, subrayó.

Nuevos carriles y posible expansión de la circunvalación

Respecto al nuevo carril en el sector santafesino, explicó que se construye junto a un “cantero central grande” y que empalmará con la traza existente más adelante, tras una curva diseñada para mejorar la vinculación vial.

Consultado sobre la posibilidad de un anexo hacia la Circunvalación Oeste o un ingreso desde el norte por calle Mendoza, proyectos mencionados por autoridades de Santa Fe, Seghezzo sostuvo que no están incluidos en la obra actual.

“Son pedidos que se hicieron y hay que analizar su viabilidad económica. La provincia necesita muchísima infraestructura para ser competitiva. Todo es viable, pero tenemos que sostener el plan de inversiones”, concluyó.

