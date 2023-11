Se jugará el Súper Rugby Américas Future en Montevideo

El primer partido del Combine UAR será pasado mañana (miércoles 22) frente a Uruguay Talents M23, en el estadio Charrúa, desde las 20.30hs. La segunda y última jornada de la competencia está pautada para el próximo sábado (25 de noviembre), y se cruzarán los ganadores y los perdedores de la fecha inicial.

Es importante destacar que el único jugador de la zona es el paranaense Bruno Heit, del Club Atlético Estudiantes y de la Unión Entrerriana, quien ya también fue citado en otras oportunidades en los trials de Los Pumas Seven. Es importante señalar que en esta oportunidad no hay jugadores santafesinos, y esto por dichos de entrenadores de la UAR, es que ya varios fueron vistos y están en el radar, esta convocatoria es para chicos que no se los observó con detenimiento.

Heit fue uno de los mejores jugadores del Torneo Regional del Litoral de rugby 2023, certamen que tuvo al CAE como campeón luego de vencer en la final a Gimnasia de Rosario. El paranaense fue precisamente el que liquidó ese pleito con dos penales en los minutos finales del encuentro que se desarrolló en Sauce Viejo.

El staff del combinado argentino está integrado por Nicolás Galatro (head coach) y Martín Amón (entrenador), y los 26 jugadores convocados son los siguientes:Francisco Palazzi (Old Lions), Mateo Nuñez (Old Resian), Lisandro Urrejola (Universitario de La Plata), Francisco Lusarreta (Belgrano Athlétic), Valentino Minoyetti (Buenos Aires Cricket), Francisco Aguirre (Universitario de Córdoba), Rodolfo Rivadeneira (San Martín de Villa María), Agustín Toth (Lomas Athlétic), Lautaro Barbieri (Old Resian), Christian Milán (San Fernando), Manuel Todaro (Universitario de Rosario), Facundo Cardozo (Tequé RC) y Genaro Fissore (Córdoba Athlétic).

También fueron convocados Tomás Bernasconi (La Plata RC), Tomás Bunge (Buenos Aires Cricket), Theo Blaskley (Belgrano Athlétic), Nicolás Roger (La Tablada), Gaspar Russo (San Martín de Villa María), Simón Walker (Curupaytí), Ignacio López (Córdoba Athlétic), Nicolás López González (Tucumán Rugby), Bruno Heit (Estudiantes de Paraná), Marcos Elicagaray (CUBA), Alejo Videla (Marista RC), Luciano Di Lucca (La Plata RC) y Tomás Salva (Universitario de Córdoba).