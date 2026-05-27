Actitud Solidaria advierte que trabaja "al límite" y convoca voluntarios para asistir a personas en situación de calle

Desde la ONG Actitud Solidaria señalaron que, ante las bajas temperaturas, aumentan las necesidades de abrigo y comida para quienes viven en la calle. Advirtieron además sobre la dificultad para sumar colaboradores estables que sostengan la asistencia diaria.

Actitud Solidaria advierte que trabaja "al límite" y convoca voluntarios para asistir a personas en situación de calleEn Santa Fe hay 182 personas que pasan la noche a la intemperie.

La llegada del frío vuelve a poner el foco sobre la situación de las personas que viven en la calle en la ciudad de Santa Fe. En ese contexto, desde la ONG Actitud Solidaria aseguraron que actualmente trabajan “muy al límite” para poder sostener la asistencia y alertaron sobre la falta de voluntarios.

Martín Mónaca, integrante de la organización, describió un escenario complejo en medio de las bajas temperaturas y explicó que hoy la prioridad es reunir todo tipo de elementos que permitan afrontar el invierno: comida caliente, abrigo, mantas y materiales para calefaccionarse.

“Estamos trabajando al límite”, resumió el referente de la ONG al referirse a los recursos disponibles para cubrir las necesidades más urgentes.

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Según explicó, la organización históricamente atravesó etapas donde lograba equilibrar la asistencia con mayores o menores dificultades, pero actualmente la demanda obliga a redoblar esfuerzos para sostener las recorridas y las entregas de ayuda.

Una realidad cada vez más visible

Mónaca también marcó un cambio en la manera en que las personas en situación de calle se acercan a pedir asistencia. Según indicó, años atrás existía cierta vergüenza al momento de buscar un plato de comida o ayuda social.

“Antes muchas personas simulaban esperar a alguien o evitaban mostrarse”, explicó en declaraciones a Telefe Santa Fe. Sin embargo, señaló que hoy esa situación cambió y que quienes necesitan ayuda se acercan directamente a los puntos de entrega.

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Uno de los sectores donde más se evidencia esta realidad es la zona ubicada detrás de la Terminal de Ómnibus de Santa Fe, donde suele concentrarse una importante cantidad de personas en situación de calle. Allí, relató, las filas para recibir comida se forman espontáneamente apenas llegan los voluntarios.

“El gran problema es la continuidad”

Más allá de las donaciones materiales, desde Actitud Solidaria advirtieron que la principal dificultad pasa actualmente por sostener equipos de trabajo permanentes.

Si bien hay personas que colaboran semanalmente o cada quince días, la ONG enfrenta una fuerte rotación de voluntarios debido al cansancio, las obligaciones laborales y los compromisos académicos.

“El gran problema es la continuidad”, afirmó Mónaca, quien lamentó además la escasa incorporación de nuevos colaboradores.

En ese sentido, sostuvo que existe un cambio social que impacta directamente en el compromiso solidario. “Vivimos en una sociedad un poco más fría, más virtual y de redes sociales”, reflexionó.

Ante este panorama, la organización apeló nuevamente a la solidaridad de la comunidad santafesina, no solo mediante donaciones para combatir el frío, sino especialmente con la incorporación de voluntarios que permitan sostener la asistencia cotidiana a las personas en situación de calle.

Quienes desean contactarse con la ONG lo pueden hacer al 3424382479