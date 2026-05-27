Mauro Polla, DT de la Selección Argentina, confirmó el plantel U18 que afrontará desde el 1 de junio la AmeriCup en León (México). En la lista final quedó Manuel Hernández, en tanto fue desafectado Pedro Spajic.
Manuel Hernández será el representante ASB con Argentina U18 en la AmeriCup
El jugador de Gimnasia, Manuel Hernández, está entre los 12 de la Selección Argentina que viajarán a León (México) para buscar uno de los cuatro cupos al Mundial U19
El tirador de Gimnasia tendrá un nuevo certamen internacional con esta camada que viene de ser subcampeón sudamericano el año pasado en Asunción.
SELECCIÓN ARGENTINA U18 MASCULINA
Aman, Gonzalo | 1.90 | 2008 | Peñarol de Mar del Plata
Basualdo, Lautaro | 2.04 | 2010 | Pallacanestro Varese (ITA)
Caumo, Joaquín | 1.78 | 2008 | Estudiantil Porteño
Céliz, Joaquín | 1.95 | 2008 | Obras Sanitarias
Fessia, Mateo | 1.90 | 2008 | Boca Jrs
Gobetti, Bautista | 1.92 | 2008 | Provincial de Rosario
Groppa, Genaro | 1.93 | 2008 | Liniers de Bahía Blanca
Hernández, Manuel | 1.90 | 2008 | Gimnasia de Santa Fe
Moravansky, Román | 1.95 | 2008 | Ferro Carril Oeste
Pettinaroli, Santiago | 2.00 | 2008 | Bochas Sport Club de Colonia Caroya
Pettovello, Benjamín | 2.04 | 2008 | Stings Mantova (ITA)
Torrens, Elías | 2.03 | 2008 | Obras Sanitarias