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Manuel Hernández será el representante ASB con Argentina U18 en la AmeriCup

El jugador de Gimnasia, Manuel Hernández, está entre los 12 de la Selección Argentina que viajarán a León (México) para buscar uno de los cuatro cupos al Mundial U19

27 de mayo 2026 · 16:16hs
Manuel Hernández será el representante ASB con Argentina U18 en la AmeriCup

Mauro Polla, DT de la Selección Argentina, confirmó el plantel U18 que afrontará desde el 1 de junio la AmeriCup en León (México). En la lista final quedó Manuel Hernández, en tanto fue desafectado Pedro Spajic.

El tirador de Gimnasia tendrá un nuevo certamen internacional con esta camada que viene de ser subcampeón sudamericano el año pasado en Asunción.

SELECCIÓN ARGENTINA U18 MASCULINA

Aman, Gonzalo | 1.90 | 2008 | Peñarol de Mar del Plata

Basualdo, Lautaro | 2.04 | 2010 | Pallacanestro Varese (ITA)

Caumo, Joaquín | 1.78 | 2008 | Estudiantil Porteño

Céliz, Joaquín | 1.95 | 2008 | Obras Sanitarias

Fessia, Mateo | 1.90 | 2008 | Boca Jrs

Gobetti, Bautista | 1.92 | 2008 | Provincial de Rosario

Groppa, Genaro | 1.93 | 2008 | Liniers de Bahía Blanca

Hernández, Manuel | 1.90 | 2008 | Gimnasia de Santa Fe

Moravansky, Román | 1.95 | 2008 | Ferro Carril Oeste

Pettinaroli, Santiago | 2.00 | 2008 | Bochas Sport Club de Colonia Caroya

Pettovello, Benjamín | 2.04 | 2008 | Stings Mantova (ITA)

Torrens, Elías | 2.03 | 2008 | Obras Sanitarias

Argentina Manuel Hernández AmeriCup
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