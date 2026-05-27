Uno Santa Fe | Unión | Unión

Unión tuvo a dos de los laterales más desequilibrantes del Apertura

Unión cerró el semestre dejando una identidad competitiva y ofensiva que tuvo en Mateo Del Blanco y Lautaro Vargas a dos piezas clave. ¡Mirá!

Ovación

Por Ovación

27 de mayo 2026 · 16:44hs
Unión tuvo a dos de los laterales más desequilibrantes del Apertura

Es tiempo de balances en Unión. Después de un Apertura donde dejó la sensación de que podía haber llegado un poco más lejos, sobre todo tras la eliminación en Córdoba, también quedaron varios aspectos positivos que explican por qué volvió a ser un rival incómodo para cualquiera.

• LEER MÁS: Unión y un escenario clave: ¿cómo es la situación contractual de todo el plantel?

Porque más allá de los resultados, hubo algo que el equipo sostuvo casi siempre: una identidad marcada para competir y salir a jugar de igual a igual en cualquier cancha. dentro de esa estructura hubo futbolistas que terminaron potenciándose a partir de ese estilo.

• LEER MÁS: Sportivo Las Parejas le reclama a Unión por la deuda por Diego Díaz: "Hay un atraso importante"

Unión, con dos laterales Top en el Apertura

Uno de los puntos más altos estuvo en los laterales. Tanto Mateo Del Blanco como Lautaro Vargas lograron meterse entre los cinco mejores del Apertura en diferentes rubros estadísticos vinculados al juego ofensivo, una muestra clara de la importancia que tuvieron dentro del funcionamiento rojiblanco.

• LEER MÁS: El futuro de Maizon Rodríguez, una incógnita en Unión

En el caso de ambos, sobresalieron especialmente por la efectividad en los centros, una herramienta que Unión utilizó constantemente para lastimar por afuera y generar situaciones de peligro. La participación ofensiva de los laterales terminó siendo una marca registrada del equipo durante buena parte del semestre. Del Blanco también apareció entre los mejores del torneo en el apartado de regates, reflejando un nivel individual que lo consolidó como una de las grandes apariciones del campeonato en su puesto.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/DataMoroni/status/2057648750588559767&partner=&hide_thread=false

No es casualidad entonces que los dos nombres empiecen a sonar cada vez más fuerte de cara al próximo mercado de pases. Tanto Del Blanco como Vargas aparecen como futbolistas con posibilidades concretas de venta, algo que podría representar un ingreso importante para las arcas del club.

• LEER MÁS: Beto Fernández: "Unión puede vivir lo de Belgrano, está en el camino correcto"

Mientras la dirigencia trabaja en la continuidad de Leonardo Madelón y comienza a diagramar el segundo semestre, también sabe que retener a algunas piezas no será sencillo. Entre las más buscadas asoman justamente dos laterales que lograron destacarse en un torneo donde Unión dejó en claro cuál es su ADN futbolístico.

Unión Mateo Del Blanco Lautaro Vargas
Noticias relacionadas
el plantel de union ya entro en vacaciones y ahora comienza otro partido

El plantel de Unión ya entró en vacaciones y ahora comienza otro partido

los convocados de union, con dos ausencias de peso para jugar ante independiente

Los convocados de Unión, con dos ausencias de peso para jugar ante Independiente

barracas amargo a la reserva de union en el final y lo privo de entrar a zona de playoffs

Barracas amargó a la reserva de Unión en el final y lo privó de entrar a zona de playoffs

se armaron los operativos de seguridad para los partidos de union y colon en la provincia

Se armaron los operativos de seguridad para los partidos de Unión y Colón en la provincia

Lo último

Conmoción en San Jorge: encontraron muerto a un hombre desaparecido hace casi tres semanas

Conmoción en San Jorge: encontraron muerto a un hombre desaparecido hace casi tres semanas

Asoem denunció penal y laboralmente a Sauce Viejo y exige una multa millonaria por vicios paritarios

Asoem denunció penal y laboralmente a Sauce Viejo y exige una multa millonaria por "vicios" paritarios

Cambio de paradigma: las mascotas ya no podrán viajar en el asiento delantero y penarán el maltrato con multas de hasta $1.000.000

Cambio de paradigma: las mascotas ya no podrán viajar en el asiento delantero y penarán el maltrato con multas de hasta $1.000.000

Último Momento
Conmoción en San Jorge: encontraron muerto a un hombre desaparecido hace casi tres semanas

Conmoción en San Jorge: encontraron muerto a un hombre desaparecido hace casi tres semanas

Asoem denunció penal y laboralmente a Sauce Viejo y exige una multa millonaria por vicios paritarios

Asoem denunció penal y laboralmente a Sauce Viejo y exige una multa millonaria por "vicios" paritarios

Cambio de paradigma: las mascotas ya no podrán viajar en el asiento delantero y penarán el maltrato con multas de hasta $1.000.000

Cambio de paradigma: las mascotas ya no podrán viajar en el asiento delantero y penarán el maltrato con multas de hasta $1.000.000

Rosario Central visitó a Edgardo Patón Bauza en Quito

Rosario Central visitó a Edgardo Patón Bauza en Quito

¡Ojo Unión! Cardozo: Lo contractual dice que hasta fin de año voy estar en Belgrano

¡Ojo Unión! Cardozo: "Lo contractual dice que hasta fin de año voy estar en Belgrano"

Ovación
Unión y un escenario clave: ¿cómo es la situación contractual de todo el plantel?

Unión y un escenario clave: ¿cómo es la situación contractual de todo el plantel?

Sportivo Las Parejas le reclama a Unión por la deuda por Diego Díaz: Hay un atraso importante

Sportivo Las Parejas le reclama a Unión por la deuda por Diego Díaz: "Hay un atraso importante"

Colón acelera por Rodrigo Aliendro y sueña con otro regreso bomba

Colón acelera por Rodrigo Aliendro y sueña con otro regreso bomba

Unión, con el objetivo de retener a Nicolás Palavecino

Unión, con el objetivo de retener a Nicolás Palavecino

Bruno Amiconi, el árbitro para una parada brava de Colón ante Almirante Brown

Bruno Amiconi, el árbitro para una parada brava de Colón ante Almirante Brown

Policiales
Ruta 11: cayeron dos narcos que llevaban más de tres kilos de cocaína en una moto

Ruta 11: cayeron dos narcos que llevaban más de tres kilos de cocaína en una moto

Allanamientos de Gendarmería en Rosario: cayó un distribuidor y vendedor de drogas

Allanamientos de Gendarmería en Rosario: cayó un distribuidor y vendedor de drogas

Detuvieron a un hombre de 37 años por la muerte de su mujer en barrio Guadalupe Oeste

Detuvieron a un hombre de 37 años por la muerte de su mujer en barrio Guadalupe Oeste

Escenario
Harlem Festival 2026 anuncia su 8va edición: todo lo que hay que saber

Harlem Festival 2026 anuncia su 8va edición: todo lo que hay que saber

Piti Fernandez en Santa Fe

Piti Fernandez en Santa Fe

Multiverso presenta Vestigios: una catarsis de rock pesado grabada en vivo para soltar el pasado y abrazar lo nuevo

Multiverso presenta "Vestigios": una catarsis de rock pesado grabada en vivo para soltar el pasado y abrazar lo nuevo

Bloody Tango con Noelia Marzol, se presenta en Santa Fe

Bloody Tango con Noelia Marzol, se presenta en Santa Fe

Descubrí Peek el nuevo espectáculo de Cirque XXI ¡Un universo oculto espera ser espiado!

Descubrí "Peek" el nuevo espectáculo de Cirque XXI ¡Un universo oculto espera ser espiado!