Unión tuvo a dos de los laterales más desequilibrantes del Apertura

Unión cerró el semestre dejando una identidad competitiva y ofensiva que tuvo en Mateo Del Blanco y Lautaro Vargas a dos piezas clave. ¡Mirá!

Es tiempo de balances en Unión . Después de un Apertura donde dejó la sensación de que podía haber llegado un poco más lejos, sobre todo tras la eliminación en Córdoba, también quedaron varios aspectos positivos que explican por qué volvió a ser un rival incómodo para cualquiera.

Porque más allá de los resultados, hubo algo que el equipo sostuvo casi siempre: una identidad marcada para competir y salir a jugar de igual a igual en cualquier cancha. dentro de esa estructura hubo futbolistas que terminaron potenciándose a partir de ese estilo.

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Unión, con dos laterales Top en el Apertura

Uno de los puntos más altos estuvo en los laterales. Tanto Mateo Del Blanco como Lautaro Vargas lograron meterse entre los cinco mejores del Apertura en diferentes rubros estadísticos vinculados al juego ofensivo, una muestra clara de la importancia que tuvieron dentro del funcionamiento rojiblanco.

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En el caso de ambos, sobresalieron especialmente por la efectividad en los centros, una herramienta que Unión utilizó constantemente para lastimar por afuera y generar situaciones de peligro. La participación ofensiva de los laterales terminó siendo una marca registrada del equipo durante buena parte del semestre. Del Blanco también apareció entre los mejores del torneo en el apartado de regates, reflejando un nivel individual que lo consolidó como una de las grandes apariciones del campeonato en su puesto.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/DataMoroni/status/2057648750588559767&partner=&hide_thread=false LATERALES DESTACADOS — LPF 2026



L. Blanco (Boca, 27a) lidera centros efectivos/90 con 2,84. Casi un punto entero de ventaja sobre el segundo.

Centro efectivo: centro desde la banda que llega al receptor en zona de definición.



L. Blanco (Boca) — 2,84

I. Abraham… pic.twitter.com/o0xsoKUaUe — DataMoroni (@DataMoroni) May 22, 2026

No es casualidad entonces que los dos nombres empiecen a sonar cada vez más fuerte de cara al próximo mercado de pases. Tanto Del Blanco como Vargas aparecen como futbolistas con posibilidades concretas de venta, algo que podría representar un ingreso importante para las arcas del club.

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Mientras la dirigencia trabaja en la continuidad de Leonardo Madelón y comienza a diagramar el segundo semestre, también sabe que retener a algunas piezas no será sencillo. Entre las más buscadas asoman justamente dos laterales que lograron destacarse en un torneo donde Unión dejó en claro cuál es su ADN futbolístico.