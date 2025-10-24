La Liga Santafesina afronta una atractiva jornada en sus dos estamentos

Si las condiciones climáticas lo permiten, en el Clausura Chijí Serenotti, el puntero Sportivo Guadalupe visitará a Sanjustino, y Colón (SJ) recibirá a Pucará

Los campeonatos de Primera A y B masculino de la Liga Santafesina están al rojo vivo , y este fin de semana hay expectativas por varios cruces en ambos estamentos. Igualmente, que atento a las condiciones climatológicas imperantes, habrá que ver cuantas precipitaciones caen en la región, para ver que partidos se disputan puesto que últimamente se privilegia el cuidado de los campos de juegos.

La previsión para el sábado 25 de octubre señala cielo cubierto a parcial cubierto, con tendencia a despejarse hacia la tarde. Las condiciones inestables mejorarían a lo largo del día. Igualmente, la Liga Santafesina ya comunicó que "Los partidos que no se puedan disputar en Primera A y B masculinas el sábado por cuestiones meteorológicas, se jugarán entresemana".

En el Clausura Norberto Serenotti

Si las condiciones climatológicas lo permiten, este sábado 25 de octubre comenzará a disputarse una nueva jornada de la élite de la Liga Santafesina, precisamente se jugará la novena fecha del Clausura Serenotti, donde el puntero de la Zona A, Colón de San Justo, recibirá a Pucará, mientras que el líder de la Zona B, Guadalupe, visitará a Sanjustino. La fecha culmina el martes en Santo Tomé cuando Independiente sea anfitrión de Ateneo.

En consecuencia, a partir de las 16, por el interzonal, en el campo de deportes 8 de Enero de Guadalupe, Ciclón Racing recibirá a Newell´s de barrio Roma. Por la Zona 1, en Ciudadela, Gimnasia y Esgrima recibirá a Academia Cabrera, y Juventud Unida de Candioti a Universidad del Litoral. En el Lolo Bossio de Recreo, Nobleza jugará con Unión, mientras que el puntero Colón de San Justo, jugará en el Mercedes Alesso de Bieler con el descendido Pucará.

En la Zona 2, en barrio Mataderos estará el cruce sobresaliente de la jornada, ya que el líder Sportivo Guadalupe visita a Sanjustino, que es el inmediato perseguidor. En el estadio Jardín, La Perla del Oeste jugará con Colón de Santa Fe, y en el departamento Garay, Ciclón Norte lo hará con Náutico El Quillá. El descendido Vecinal Gálvez de Sauce Viejo recibirá a La Salle Jobson, y Cosmos FC recibirá a Nacional.

-Posiciones

-Zona 1: Colón de San Justo 22, Independiente 15, Unión 13, Gimnasia y Esgrima y Ciclón Racing 12; Ateneo Inmaculada, Universidad y Academia Cabrera 11; Pucará 10, Nobleza 7, Juventud Unida 0.

-Zona 2: Sportivo Guadalupe 21, Sanjustino 16, La Perla y La Salle Jobson 14, Colón y Nacional 11, Náutico El Quillá 10, Ciclón Norte y Cosmos 9; Newell´s 7, Vecinal Gálvez 5.

En el certamen de ascenso Griselda Weimer

Reiterando que si las condiciones climáticas lo permiten, sobre todo teniendo en cuenta la previsión de abundantes lluvias en la presente jornada de viernes se debería poner en marcha la séptima fecha del Torneo Clausura de Primera B Griselda Weimer con el choque que animarán Defensores de Alto Verde con Banco Provincial en el predio Nery Pumpido a partir de las 22.

image En el ascenso de la Liga Santafesina, el líder de la Zona Campeonato, Deportivo Santa Rosa se presentará ante Floresta en Santo Tomé.

Por la Zona Campeonato, el sábado 25, desde las 16, el puntero Deportivo Santa Rosa visitará a Floresta en Santo Tomé, mientras que en el Alberto Garau, Las Flores II animará un choque importante con Santa Fe FC. En Ángel Gallardo, San Cristóbal jugará frente a Belgrano de Coronda, y en el distrito costero, El Cadi de Rincón recibirá a Nuevo Horizonte.

En la Zona Repechaje, en el Tesoro Ferrero, Atenas de Santo Tomé jugará con Los Canarios de barrio Los Troncos, y en barrio Adelina de Santo Tomé, Don Salvador lo hará con El Pozo. A la vera de la ruta provincial 1, Atlético Arroyo Leyes jugará con Los Juveniles de Santa Rosa de Calchines, y en el predio liguista, Deportivo Agua lo hará con Loyola. Además, en barrio Schneider, Defensores de Peñaloza se medirá con Los Piratitas.

-Posiciones

-Zona Campeonato: Deportivo Santa Rosa 13, Banco Provincial 12, Las Flores II 11, San Cristóbal 10, Nuevo Horizonte y Floresta 9, El Cadi de Rincón 8, Santa Fe FC 7, Belgrano de Coronda 5, Defensores de Alto Verde 1.

-Zona Repechaje: Los Canarios 13; El Pozo 11, Los Juveniles y Atenas 10, Los Piratitas y Arroyo Leyes 9, Don Salvador 8, Deportivo Agua 7, Loyola 4 y Defensores de Peñaloza 1.