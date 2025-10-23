Unión, atento al día y la hora del partido de la fecha 14 ante Newell's

En Unión ya maneja la tentativa fecha para visitar a Newell's por la fecha 14 de la zona A del Clausura

Todavía no hay confirmación oficial, pero todo indica que el partido entre Newell’s y Unión de la fecha 14 de la Zona A del Torneo Clausura , se disputará el fin de sábado 1 o domingo 2 de noviembre en el estadio Marcelo Bielsa de Rosario, donde no gana hace 20 años.

Unión, pendiente de la oficialización del cotejo ante Newell's

La Liga Profesional aún no dio a conocer el cronograma de la jornada, principalmente porque este fin de semana no habrá actividad debido a las elecciones nacionales, lo que postergó la publicación del calendario. Sin embargo, por lo que pudo averiguar unosantafe, puertas adentro en Unión manejan que la opción más firme es el sábado 1, mientras que el domingo 2 aparece como alternativa.

Estadio Marcelo Bielsa Newell's.jpg Unión se prepara para visitar a Newell's, al quien no le gana en Rosario hace 20 años.

Todavía no trascendió el horario, pero se espera que la confirmación llegue en las próximas horas, ya que ambos equipos están en plena planificación de la recta final del certamen.

El duelo en Rosario asoma como decisivo para los dos: Unión necesita seguir sumando para afianzarse en la zona de playoffs, mientras que Newell’s está urgido de puntos para escaparle al descenso. Un choque con condimentos de sobra y mucho en juego, en el que cada punto puede valer doble.